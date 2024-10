Que Vendan Las Instalaciones Del Estadio AHMSA

Luego de conocer las condiciones en que se encuentra el centro deportivo que incluye el ex Estadio de Beisbol AHMSA, hubo pronunciamientos en el sentido de ponerse a la venta, así como otros bienes inmuebles propiedad de la siderúrgica, incluso el Rancho Fresnillo localizado al poniente.

Entre las versiones destaca que puede ocurrir lo mismo que con la residencia el Ancón del Rio que se vendió y es fecha que el conciliador no da a conocer donde fue parar el dinero ni porque autorizó la venta, de la juez federal dicen que no hay necesidad de mencionarla porque no ha hecho nada.

Quienes conocen sobre los bienes inmobiliarios de AHMSA destacan que son millones de pesos que pueden recuperarse para bien de los trabajadores que podrían recibir una buena suma al recordar que tampoco les llegó nada con la venta de lo que por años fue la empresa Nasa, que también desapareció.

En fin son opiniones que se respetan pero de que tienen razón de eso no hay la menor duda, nadie sabe donde fue a parar el dinero de la venta de Nasa y el Ancón del Rio solo por mencionar dos ventas, lamentablemente el conciliador sigue sin regresar a Monclova a cumplir con su labor.

En otro tema de Hércules escriben para decir que siguen en espera de información sobre el proceso de quiebra de Minosa, no hay avances de nada, ya son siete meses de que se declaró ese tema pero de manera inexplicable hay silencio total, es más ni la dirigencia sindical ha hecho nada.

"Nadie del sindicato nos dicen nada, por más intentos que hacemos por conocer la situación el silencio es total, mientras que la desesperación entre los trabajadores sigue creciendo, sobre todo cuando conocemos que no hay condiciones para que vuelva a trabajar las minas" dice el escrito.

Se quejan porque dicen que se encuentran en total abandono, poco a poco la gente sale del mineral al perder la esperanza de recuperar los empleos, tienen temor de que en cierto momento ya no tengan alimentos por el cierre de la única tienda Aurrera que decidió abandonar la comunidad.

Lamentan que nadie los tome en cuenta que son familias que viven en pleno desierto Coahuilense, el temor crecer al recordar que se acerca el invierno y tienen problema por el servicio de energía eléctrica que va a fallar, sienten que no merecen estar en dichas condiciones.

Por otro lado, de Maxión Inmagusa sigue llegando información en el sentido de recorte masivo de sindicalizados y es que señalan que actúan contra obreros que piden cambiar de sindicato e incorporarse a La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por su líder nacional, el senador Pedro Haces.

Que esa es la razón por la cual se prepara reajuste, incluso ya son más de diez los trabajadores que son despedidos les ofrecen una ridícula indemnización y procedieron a colocar la demanda laboral, exigen su reinstalación, además el pago de salarios y prestaciones caídas.

Señalan que Maxión Inmagusa no quiere respetar el derecho que tienen de afiliarse a la organización que mejor les convenga y que en realidad luche y proteja los derechos, actualmente la empresa hace lo que quiere, la dirigencia sindical es de adorno porque no actúa.

Tampoco descartan que antes de concluir el año el CATEM, coloque la solicitud de celebrar recuento y que sean los trabajadores quienes de manera directa y por medio de voto secreto decidan quien los represente, por esa razón amenazan con despedir un fuerte número de sindicalizados.

