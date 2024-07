EUA no quiere que chinos inviertan en AMHSA

De acuerdo a una columna que se publicó en el periódico El Universal, Estados Unidos vetó la posible inversión China en Altos Hornos de México, que es el reto que enfrenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto salpica a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.

Según el diario, representantes de Biden, el presidente de Estados Unidos, aclararon a la cancillería que no aceptan la presencia de empresarios Chinos dentro de la siderúrgica, no dicen las causas o razones pero es claro suponer que para evitar utilicen la empresa como trampolín.

De ser cierta la versión la situación se complica al recordar que siempre se ha dicho que los Chinos son los más interesados en inyectar los recursos que la empresa necesita para reactivarse, pero ahora con ese veto la realidad que la cosa se revuelve y es otro giro en el tema AHMSA.

En una columna del diario de México, se hace ver que es un veto, que EUA no va aceptar la inversión China, y ojalá que sean rumores porque la realidad que vuelve a complicar el escenario en momentos en que trabajadores siguen atentos sobre la reactivación de la fuente de empleo.

Al conocer lo anterior Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero lamentó esa posición del gobierno americano y dice que sería importante conocer si es legal esa postura, sobre todo por las consecuencias que eso representa.

Lo anterior al no descartarse que si los chinos toman la empresa entonces en cierto momento podría cancelar la importación de acero de AHMSA, algo que se debe analizar de manera legal, si es posible o no evitar que el gobierno americano tome represarías por no acatar la instrucción.

"Ese tema corresponde a analistas, además involucrar a la Secretaría de Economía y Energía, se tiene que tratar con la seriedad que corresponde toda vez, que el futuro de AHMSA se pondría en riesgo, los Chinos tienen lista la inversión, de acuerdo a gente conectada con la negociación" señala.

Dice que el comentario del veto americano, circula a nivel nacional por ello no descarta que sea cierta la versión, por ello insistió que se tiene que buscar la manera de analizar el caso si es que acaso existe esa sugerencia del gobierno mexicano pero si complica las cosas, señala.

En otro tema, Gunderson respira, la madrugada de ayer jueves retiraron otros 50 vagones de ferrocarril, de esa manera permite mantener firme la fuente de trabajo, incluso se analizó la posibilidad de colocarlos en diversas áreas de la empresa pero la verdad esa opción se canceló.

Jorge Carlos Mata López, Secretario General de la Federación Monclova de la CTM dijo que la medida es temporal por esa razón, buscan que Ferromex cumpla con su compromiso de arrastrar los vagones a la Frontera en donde no hay problema para el cruce, es irresponsabilidad de la línea ferroviaria.

Destaca que representantes de la empresa dialogan con directivos de Ferromex en un intento por llegar a un acuerdo, el compromiso de la línea ferroviaria de no retrasar el arrastre de los furgones ferroviarios por el daño que se ocasiona al saturarse los almacenes donde los colocan.

"El problema no se encuentra en la frontera en el cruce a los Estados Unidos, el problema es Ferromex que sigue sin cumplir con su compromiso, la reacción fue a raíz de la presión pública pero no puede ser una salida temporal, tiene que cumplirse con la logística de arrastre" enfatizó.

