Exhorta Sección 147 no programar posadas ni encuentros

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el ambiente sindical, y es bueno recordar el exhorto del Secretario General de la Sección 147 Gerardo Mireles Castillo, en el sentido de no programar posadas ni encuentros colectivos en lugares cerrados eso puede pegar en el número de contagios por COVID-19.

Dice que por esa razón no programaron ese evento anual, no quieren ser responsables de aumentos de personas contagiadas por el virus, que aún sigue rondando en la región centro y el mundo, por ello insiste en su exhorto a no caer en el error de programar reuniones colectivas.

"No tiene caso arriesgar en caso de contagio llevan el virus a la familia y al resto de los trabajadores por esa razón lo correcto es mantener la instrucción sanitaria, cero reuniones es preferible esperar unos meses más cuando la cosa se arregle, hay avances entonces el compromiso es no descuidarse" señala.

Del tema de la elección para elegir Comisionados que revisarán el tabulador salarial y Comité de Huelga, dice que en el transcurso de la semana podría conocerse ese tema, es cuestión en espera de información oficial, pero de que si se celebra de eso no hay la menor duda, si señor.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, ojala y la lectura ayude en el pensamiento de las personas cuando sienten que el mundo se derrumba, siempre hay una manera de salir adelante, adelante con la lectura y el razonamiento.

Fuiste hecho para grandes cosas no pierdas el propósito para el cuál te he creado. El que hizo el lápiz cuando lo terminó de hacer le dijo: Fuiste hecho para grandes cosas no pierdas el propósito para el cuál te he creado. Le dejo siete principios gobernarán el Propósito para él que te he hecho.

1. Caja o Gaveta.Estarás mucho tiempo en la Caja o gaveta y creerás que no sirves para nada o que tu vida no tiene sentido porque estás allí encerrado. Recuerda en mi tiempo te sacaré para usarte a mi manera. Solo espera mi tiempo.

2. Mano. Harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en mi mano. Muchos querrán tomarte para rayar muebles, paredes o puertas de baño, pero no fuiste para eso. Deja que quién te creó tome en su mano y te use.

3. Sacapuntas.Cada vez que quiera hacer algo nuevo contigo te sacare punta con mi sacapuntas. Experimentarás el dolor cada vez que lo haga creerás que te estoy aniquilando o castigando, No, solo te estoy sacando punta para algo grande.

4. Borrador.Cometerás muchos errores en la Vida. Sin embargo recuerda que te puesto un borrador para que cada vez que los cometas, simplemente bórralos y vuélvelo a escribir. Ante los errores en la vida...Usa tu Cabeza.

5. Mina o Grafito .La parte más importante de ti es la que lleva dentro de ti. Por fuera te pueden rallar , quitar la pintura o morder..pero eso no es lo importante. Lo mas valioso está dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de el mana la vida.

6. Marca.En cualquier superficie que seas usado, tendrá que dejar tu marca. No importan las circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. Que todos sepan que pasaste por ahí.

7. Quiebre o Quebrantamiento. Habrá momentos en la vida en que personas, Eventos o circunstancias te partirán en uno, dos o tres pedazos. Cuando eso suceda creerás que ya no vale la pena seguir porque tu vida ha sido partida. Pero, Recuerda...con mi sacapuntas podré sacarle punta a los pedazos de tu vida. Y estaré listo a hacer mas cosas con los pedazos de tu vida que cuando eras de una sola pieza. Servir a Dios es uno de los privilegios mas hermoso que tiene el ser humano

Bonitos consejos verdad.

Dos los bendiga

Nos leemos mañana..