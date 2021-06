FUERA DE CONTRATO

Opinión

La semana que hoy arranca será un poco movida en el tema sindical, hay que recordar que inicia el registro para trabajadores interesados en recibir el medio ahorro, por otro lado también se celebra el encuentro con representantes del IMSS encabezados por el delegado en Coahuila de la institución.

En este aspecto es importante la respuesta de Leopoldo Santillán Arreygue, sobre la desaparición de semanas cotizadas de 1981 para abajo y que podría afectar a ex trabajadores en su promedio, son bastantes las quejas que tienen obreros sobre todo los que empezaron a cotizar en la década de los 70´s.

También se espera información respecto a los trabajadores en resguardo domiciliario, para mañana martes se programó otra reunión y es en donde quieren conocer que avances lleva la negociación para reactivarlos si hay o no respuesta de autoridades federales, eso hace interesante el encuentro.

Hasta donde se conoce ya pidieron intervención de Javier Guerrero, para que se sume a la negociación y consiga el visto bueno, ese segmento de trabajadores se encuentra desesperado ya va para 15 meses que por instrucción oficial fueron inhabilitados por ser clasificados vulnerables al COVID-19. Veremos que sigue.

Por el rumbo de la CTM de Frontera, se habla de la negociación empresarial y sindical dirigida a conseguir que en todas las empresas se aplique de manera directa la vacuna a miles de trabajadores, la verdad que eso agilizaría la campaña, además no habría necesidad de ausentismo o cambios de turno.

El plan es que al salir del turno de tercera y primera a los trabajadores se les aplique la vacuna, incluso el sector empresarial tiene disposición de facilitar instalaciones, además personal de enfermería que en la gran empresa tiene que haber, eso sería para no trasladar personal a las empresas.

Lo cierto que poco a poco se abren las puertas para que la campaña de vacunación sea más ágil, total ya concluyeron las elecciones siempre se dijo que el manejo de la campaña era político por esa razón, solo Servidores de la Nación podían manejar los puestos de vacunación, ojalá y se autorice aplicarse en empresas.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, en lo particular encontré varios puntos muy interesantes, el mensaje les ayude a mantener la calma y a reflexionar en momentos como los actuales con la pandemia que vino a transformar nuestras vidas.

Llegué a casa esa tarde del trabajo y mi esposa me estaba esperando con una cara de "Ya no más". Efectivamente me dijo: "Mi amor, ya no soporto este olor, es necesario hacer algo. El ratón muerto hiede insoportablemente, hay que localizarlo" y tenía razón olía horrible.

Esa tarde con pocas ganas de hacerlo inicie mi profunda pesquisa y luego de casi una hora siguiendo mi olfato, mi escasa intuición y mi poca experiencia forense, logré dar con el muerto, estaba en el cielo raso cerca de la cocina. Nos había atormentado el olor los últimos tres días, pero ahora había llegado la hora del alivio y descanso para nuestros golpeados olfatos sensibles.

Ese día entendí que cuando el ratón muere, la vida no debe parar. Hay que buscarlo, desecharlo, no ignorarlo y volver a comenzar. Cuando algo muere hay que enterrarlo. Nada es eterno, salvo la vida que el Señor ofrece. Todo lo demás muere. Se mueren las finanzas, las personas, las épocas, las relaciones, la salud, el trabajo, las posiciones.

Cuando algo muere en la vida, no debemos parar. Hay que buscar el ratón y enterrarlo.

He encontrado muchos que prefieren vivir el resto de sus vidas con el olor nauseabundo del lamento, la queja, y la victimización y cuando eso pasad la vida deja de fluir, se quedan en la esquina de la existencia humana, si procesar el quebranto ignorando que cuando algo muere es porque hay otro algo que quiere vivir.

El señor nos dice no paren, el ratón murió, búsquenlo y entiérrenlo, vuelvan a comenzar, edifiquen, planten, coman cásense, engendren hijos, multiplíquense, no se achicopalen, no disminuyan, no se queden en la esquina del mundo llorando el resto de sus vidas, porque si no perderán la promesa.

Mi consejo es que a pesar de la circunstancias impacten y propulsen el ambiente, el lugar y la gente donde están, hagan un ambiente que contagie a todos porque esa paz los tocará a usted.es y a quienes los rodea, ustedes están hechos de otra fibra, pueden soltar lo que les haga daño

Entierren el ratón y vayan más allá de lo que los oprimen, cuando muere el rtón no faltará alguien que va a culparnos, llegan los maestros de la vida para decirnos que por la muerte del ratón no podemos volver a comenzar, que nuestra meta se acabo que no vale la pena volver a comenzar, pero no los escuchen. Si puede con simple soltar lo que daño.

Bonita reflexión verdad?

Nos leeos mañana..