FUERA DE CONTRATO

Opinión

Por El Eventual.

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el aspecto sindical, salvo que de nueva cuenta trabajadores agrupados en la Sección 288 vuelvan a tomar la decisión de acudir al Centro de Justicia y reanudar el plantón para presionar al juez a que avance en el expediente.

Hay que recordar que el viernes por la tarde unos 300 obreros se movilizaron incluso por unos diez minutos bloquearon el Libramiento Salinas de Gortari, además de plantarse afuera del edificio del Centro de Justicia Penal, ese día advirtieron que hoy lunes regresan.

Por otro lado aún no hay respuesta a obreros de 60 y más que no quieren retornar a trabajar, prefieren seguir de largo y esperar el próximo paquete a quien le autorice el retiro voluntario, la verdad se ve difícil que la empresa acepte, simplemente se respondió a la petición.

También se habla de que serán enviados a revisión médica por aquello de evitar problemas con autoridades sanitarias y laborales, buena medida si se toma en cuenta que tienen más de un año en resguardo domiciliario por lo tanto hay que conocer en que condiciones regresan.

Por el rumbo de la CTM Mario Galindo, señala que las empresas siguen sin contratar personal a gran escala, cuando se hace es para cubrir plazas acéfalas, que por cuestiones personales los trabajadores abandonan, aunque es mínima la cantidad uno o dos por semana.

Indica que conoce planes de inversión en la región pero no se avanza, una empresa vendría a amortiguar el impacto que representa la fuerte demanda de trabajo sobre todo en muchachos que concluyeron sus estudios de bachillerato o profesional, ellos se suman a la larga lista de desempleo.

Destaca que por ello la necesidad de mantener buen orden en el aspecto sindical, una forma de atraer empresas es mediante la tranquilidad laboral, por esa razón los sindicatos obligados a evitar se rompa el equilibrio entre los dos factores productivos, es otra manera de atraer empleos.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad muy cierto lo que dice, en estos días de angustia siempre es bueno iniciar semana con un mensaje que aliente a seguir adelante, pero sobre todo nunca olvidarse de DIOS.

Si estás leyendo este artículo, es porque te sientes identificado. Muchas personas piensan que Dios se ha olvidado de ellas y se dicen a sí mismo: ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Es que acaso no soy digno? He puesto toda mi confianza en El y todavía no tengo respuesta.

Me siento abandonado, solo y triste. ¿Si Dios me ama por qué permite que estas cosas malas me ocurran? ¿Por qué siempre oro y nunca me responde? La verdad es que muchas personas han olvidado como vivir, se han centrado tanto en los problemas y en las cosas que les acontecen que se olvidan de la grandeza de Dios y de los planes que tiene para ellos.

Sus planes son de bienestar. Dios no se ha olvidado de usted, siempre ha estado pendiente y ha cuidado cada detalle de su vida. Lo que siempre comparto, el hecho de estar vivo es la maravillosa oportunidad para ir tras los sueños que Dios puso en nuestros corazones. Dios no se olvidó, no se olvida y no se olvidará de ti porque tú eres su máxima creación tú eres un poema de El.

La falta de conocimiento trae destrucción, trae crisis, derrotas y muchas veces no encontramos respuesta a nuestros problemas por falta de conocimiento, nuestra ceguera al no ver lo que necesitamos ver para seguir adelante y lo único que alcanzamos a ver son obstáculos

Hay un relato llamado: la vida que sostienes esta en tus manos Un grupo de chicos conocían a un hombre sabio de su pueblo y urdieron un plan para engañarle. Atraparían un pájaro vivo e irían a visitar al hombre sabio, uno de lelos sostendría el pájaro en sus manos y le preguntarían si el pájaro estaba vivo o muerto.

Si respondía que estaba vivo el chico aplastaría el pájaro para que muriera y si decía que estaba muerto le mostraría que estaba vivo, el sabio permaneció en silencio y después de unos minutos respondió la vida que sostienes está en tus manos, y de esa forma volvió a mostrar porque era sabio.

De la misma manera que muestra este relato la vida que sostienes esa en tus manos, Dios te ha dado toda la capacidad de poder convertir tus sueños en realidad está en tus manos el darle vida o matar tus sueños, para ello vas a necesitar incorporar a tu ida es búsqueda constante de la sabiduría manifestada a través de la lectura de la Biblia.

Hermosa reflexión verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana.