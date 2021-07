FUERA DE CONTRATO

Opinión

La semana que hoy arranca será un poco movida en el aspecto sindical por aquello de los cambios a la Ley Federal de Trabajo, incluso trabajadores de prestadoras de servicio y constructoras empiezan a preguntar si es cierto que van a formar parte de Altos Hornos de México.

En este sentido Gerardo Mireles, Secretario General de la 147 recuerda que tienen una lista en espera de muchachos con interés en convertirse en trabajadores de la empresa por ello en el transcurso de la semana tendrán que definir el proceso que sigue en cuanto a este tema.

También es cierto de darse el caso de que pasen a formar parte de AHMSA, se dejará venir un serio problema por aquello del escalafón, es decir afectar a trabajadores que tienen años laborando, no hay duda que se esperan tiempos para analizar y reflexionar de este tema.

Otro punto es que no en esos cambios no entran trabajadores del área de limpieza, al menos son suposiciones de gente que dice conocer sobre el tema pero se insiste primero hay que esperar, los próximo18 días serán fundamentales y se van a aclarar las cosas, de eso no hay duda.

En otro tema, por las empresas del corredor industrial de Frontera, también hay movilización en ese sentido, todas las empresas tienen mano de obra externa, aunque claro son trabajadores que no les interesa el tema político, la mayoría se dedica a trabajar y punto.

Se conoce que la representación jurídica de industrias están aplicados en identificar los cambios, que entran en vigor a partir del primero de agosto, un tema bastante interesante y como dice el refrán las calabazas en el camino se acomodan h así será en este aspecto.

Por lo pronto las actividades siguen normales, no hay nada que afecte las operaciones incluso hay industrias que abrieron la bolsa de trabajo, contratan pero solo para cubrir vacantes que por diversas causas quedan acéfalas, poco a poco se normalizan las cosas después del estrujón que dejó la pandemia.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte una buena reflexión, de esas que en realidad vale la pena leer con calma y valorar el contenido, hay matrimonios que se encuentran en ese problema, por ello la importancia de analizar el contenido.

Dios nos manda a perdonar y bendecir, pero si la agresión continua qué hacemos?

Muchas personas que han pasado por crisis en sus matrimonios deciden en obediencia a Dios perdonar y bendecir a su cónyuge agresor, pero frecuentemente el agresor vuelve a agredir a su cónyuge y reaviva el dolor y la frustración. Qué hacer?

Un agresor(a) es una persona que abusa emocionalmente de su cónyuge, que la lastima, que la ofende constantemente, que la intenta controlar, que la oprime con su actitud, que la margina de tomar decisiones en el hogar, etc.

Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces siete, o sea siempre y además a bendecir a nuestro ofensor. No obstante la decisión de perdonar y bendecir, no obliga al cónyuge herido a permanecer expuesto a seguir recibiendo el abuso si él agresor no se arrepiente de verdad y se aferra a no fortalecer su vida espiritual seguirá actuando de manera agresiva.

Es cuando se necesita poner un límite, mantenerla a distancia y motivarle a que busque la ayuda necesaria y puede cambiar de actitud, la mayoría de las personas con ese tendencia vivieron experiencias que programaron su mente para reaccionar así y lo que necesitan es ayuda profesional y espiritual para poder sanar su mente cambiar a una actitud de amor y fidelidad.

Generalmente ambos cónyuges quedan muy lastimados después de una crisis y van a necesitar un proceso de limpieza emocional, sanidad interior e inteligencia emocional bíblica para poder restaurarse sólidamente y poder volver a la relación con la seguridad de que podrán tener un matrimonio saludable.

La duración de este proceso dependerá de la madurez espiritual de cada cónyuge, hay que recordar que bíblicamente el divorcio no existe pero en algunos casos es necesaria la separación temporal para que por separado cada uno lleve su proceso de restauración hasta que su consejero les diga que están listos para regresar

Estimados lectores su usted experimenta crisis en su matrimonio y algún tipo de abuso emocional o físico busque ayuda calificada, dispóngase a trabajar de inmediato en su caso antes de llegar a un punto de no retorno, recordar que para Dios no hay imposible y nos corresponde poner nuestra parte tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valiosos que Dios te ha dado CUIDALO.

