FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy inicia será un poco inquieta en el tema sindical, por principios trabajadores de 30 a 39 años esperan información sobre la segunda dosis, y el lugar de aplicación, desconocen sobre la Ruta Empresarial, que permite aplicar la vacuna en las empresas. En este sentido Mireles, destaca que la mayoría de los trabajadores de manera frecuente cuestionan sobre la segunda vacuna ahora más al crecer el número de infectados, los casos de contagios crecen todos los días así como el riesgo de cambio del semáforo sanitario.

Dice que en el transcurso de hoy lunes buscará la manera de conocer si ya se tiene programado la segunda aplicación y de esa manera informar a trabajadores para que empiecen a manejar cambios de turno o bien permiso especial, para no dejar de acudir al puesto de vacunación. Por esa razón, destaca la importancia de manejar la ruta empresarial, además de beneficiar a trabajadores se avanza más rápido, no hay necesidad de hacer largas filas y perder el tiempo, esa es una de la razones por las cuales la mayoría de las personas no quieren acudir a vacunarse.

En otro tema, se necesita agilizar el tema de la promoción industrial, las empresas actuales no tienen condiciones para contratar de manera masiva, mientras que la demanda de empleo crece, en todo el país se vive el mismo problema, no hay inversión ni nacional ni extranjera. Mario Galindo, el líder de la CTM de Frontera, destaca que todos los días llegan al recinto sindical, decenas de con solicitud en mano, buscan la manera de acomodarse en un empleo, pero la respuesta es la misma no hay contrataciones, son mínimas las oportunidades de trabajo.

"La cosa está pesada, pero es por el temor empresarial de invertir, Coahuila es uno de los Estados beneficiados con inversión, aunque a la región centro le falta, ojalá y antes de terminar el año se tengan buenas noticias, en el sentido de anunciar llegada de nuevas empresas" apuntó. Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comporte un tema en verdad interesante, los tiempos actuales nos llevan a caer en la ira de manera frecuente estallamos como dice la mayoría de las personas por ello es interesante la lectura y sobre todo reflexionar.

La ira ha llegado a representar muchos sentimientos fuertes y negativos en los seres humanos. (Agotamiento excesivo, vergüenza excesiva, frustración excesiva, rechazo). No todo lo que se clasifica como ira es una violación de la ley de Dios. Efesios 4:26 dice: Airaos pero no pequéis, lo cual demuestra que hay una diferencia entre una emoción intensa y una hostilidad furiosa que se condena persistentemente en la Biblia.

La ira no es sólo algo emocional, sino también bioquímico. Nuestra reacción al sentimiento de ira es más intencional y sensible al control de nuestra voluntad. Cuando repetimos el suceso perturbador una y otra vez, en nuestras mentes, y buscando oportunidades para vengarnos o estallamos de ira, hemos cruzado la línea y entramos en lo que es pecaminoso. La biblia habla del dominio propio y dependiendo del temperamento individual algunos van a hacerlo mejor que otros, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía tiernamente en la dirección que él requiere.

La ira inaceptable es la que nos guía a hacerle daño a nuestro prójimo, andamos por un terreno peligroso cuando nuestros pensamientos y acciones comienzan a guiarnos hacia una actitud de odio. Lo correcto es que debemos armonizar los descubrimientos psicológicos de que la ira e debe ventilar con el mandamiento bíblico de que seamos "lentos para la ira" Dios no quiere que reprimamos nuestra ira enviándola al banco de la memoria sin que la hayamos resuelto Algunas maneras para actuar manejando la ira, es hacer del problema que nos irrita un motivo de oración, explicar nuestros sentimientos negativos a una tercera persona que sea madura y comprensiva que puede aconsejar y guiarnos.

Gracias a Dios tenemos emociones y podemos airarnos pero además e esas emociones y la libertad que Dios nos da para ser nosotros él ha provisto a través de Jesucristo el dominio propio para que seamos sabios manejando la ira, en nosotros está el control de nuestras vidas.

Bonita reflexión verdad.

Dios nos Bendiga

Nos leemos mañana.