FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será tranquila en el ambiente sindical, salvo que surja un algo que mueva a la raza, por otro lado se mantiene la etapa de vacunación, la segunda dosis para personas del segmento de 30 a 39 años de edad y pues eso obliga acudir a los puestos de vacunación.

Mientras que en el tema de AHMSA se han dicho muchas cosas, que Villacero la había metido 300 millones de pesos, otros dicen que la cantidad es más elevada, pero eso solo los empresarios lo conocen, el pueblo sigue a la espera de que la empresa recupere su actividad.

Hay que ser conscientes de que la siderúrgica es quien mueve la economía regional, además al aumentar la producción y ventas será posible que se mueva todo el mercado que ya va para dos años que se tambalea, y proveedores de la empresa mantienen la esperanza de recuperar su lana.

Por lo sindical, la raza en espera de autorización para reactivar las asambleas y reuniones semanales de los grupos, hasta la fecha la instrucción es la misma no reunión y hay razón la pandemia no sede, los reportes son claros todos los días más contagiados y hasta muertos, así que a seguir cuidándose.

Y hoy como todos los lunes el fiscalita Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión en mi punto de vista para personas de 50 y más años de edad,, es muy adecuada a los tiempos actuales que por la edad y la pandemia hay que vivir con la nueva normalidad, adelante con la lectura.

Al envejecer, me doy más cuenta cuán importante es el tiempo. Me doy cuenta que hoy es el día en que vivo. Hoy sé lo que es posible en mi vida. Hoy puedo ser y hacer lo que quiero. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena mi tiempo invertido? ¿Puedo estar feliz por cómo vivo hoy?

¿Me pregunto me estoy preparando para mis mañanas? ¿Me estoy preparando para mi eternidad? Hoy, cuando desperté, me dí cuenta de que este es uno de los mejores días de mi vida. Han habido tiempos cuando me pregunté si podría prevalecer a través del día... pero lo logré. Y porque lo hice, voy a celebrar.

Hoy, voy a celebrar la vida increíble que he tenido hasta ahora; los logros, las muchas bendiciones y sí, aún las dificultades ya que me han hecho más fuerte. Pasaré el día con la cabeza en alto. Tendré un corazón feliz. Me maravillaré con los dones sencillos de Dios: el rocío de la mañana, el sol, las nubes, los árboles y las aves. Hoy veré todas estas maravillosas creaciones en su plenitud.

Hoy compartiré mi entusiasmo por la vida con otros, haré sonreír a alguien, haré reír a alguien, iré la milla extra para realizar una acción bondadosa a alguien que se vea desanimado, le diré a un niño lo especial que es, le diré a alguien que amo cuanto significa más mi persona.

Hoy dejaré de preocuparme sobre lo que no tengo y daré gracias por las muchas bendiciones que son mías, recordaré que preocuparme es una pérdida de tiempo porque mi fe en DIOS y el plan que tiene para mi vida, es un plan divino, eso es más que garantía de que todo estará bien.

Y esta noche antes de irme a la cama, saldré fuera y levantaré mis ojos al cielo, que quedaré maravillado ante la belleza de las estrellas y la luna y alabaré a DIOS por estos magníficos tesoros, pero sobre todo que voy a pensar en lo bendecido de mi vida y dejaré de preocuparme.

Al finalizar el día y reposar mi cabeza en la almohada agradeceré al todo poderoso creador por lo mejor de mi vida, dormiré el sueño del niño contento, entusiasmado con expectativas porque sé que mañana pudiera ser, si mi mejor día, porque los tiempos de DIOS son perfectos y nunca se equivoca a un lado las quejas, dudas y temores

Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..