FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el aspecto sindical, aunque siguen las gestiones sindicales para conseguir que el gripo de 40 trabajadores que siguen en resguardo domiciliario retornen a trabajar a la planta Uno de Altos Hornos de México.

En este sentido el Secretario General de la Sección 147 Gerardo Mireles Castillo, dice que se negocia con representantes de la empresa para conseguir la autorización del regreso de esos obreros que desde abril del año pasado se encuentran en resguardo domiciliario por la pandemia sanitaria.

También es cierto hay obreros que prefieren seguir en casa, son conscientes de los riesgos sanitarios y por ser personas vulnerables al virus del COVID-19 dicen que se encuentran más seguros en casa, a pesar de que ya tienen las dos vacunas, no quieren correr riesgos.

En fin que se alcanza a observar que hay división de opiniones, de cualquier forma siguen las platicas entre representantes de la empresa y dirigencia sindical, ojalá y en el transcurso de la semana haya noticias favorables para obreros que insisten en retornar al interior de la planta Uno.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este hermosa reflexión, en estos tiempos de pandemia, un mensaje siempre llega bien al pensamiento de las personas y claro que es la finalidad de inicio de semana, así que a seguir con la lectura.

Se convirtió en una buena pregunta. Cuando era más joven y criaba una familia, cuidando de ellos e intentando ser un modelo positivo y buen padre era una parte intrínseca y vital de mi motivación. Al crecer mis hijos y dejar el nido y tener sus propias familias y darme mis benditos nietos (aún el más travieso se ha convertido en un gran chico), el ser un buen abuelo y suegro se convirtió en el cambio de paradigma desde esa perspectiva.

Pero hacer estas cosas contra un trasfondo de cambio y dificultades nacionales, asuntos internacionales que nos afectan, una economía en crisis y al enfrentar la variedad de problemas de salud que nos han afectado, tuve que buscar más profundamente para hallar la fortaleza y a veces, la voluntad para seguir adelante.

Han escuchado la frase "lo que no nos mata nos fortalece". He descubierto que es cierta. Pero también creo en la filosofía de que no somos definidos por lo que nos pasa sino por lo que hacemos cuando nos pasan las cosas y en estos últimos años nos han pasado un montón de cosas negativas

Algunos amigos piensan que nos han ocurrido más cosas malas que nuestra porción pero no pienso que las cosas malas tengan una porción, son eventos que ocurren como resultado de la conjugación de factores algunos más allá de nuestro control o aún conocimiento.

Así que al meditar sobre la pregunta de que me motiva y buscar una repuesta, me llamó la atención de que simplemente me niego a ser derrotado, no voy a permitirle a la vida o a los eventos desmoronarme al punto que no pueda ser yo mismo o simplemente dejar de ser yo.

No pienso de mí como una persona valerosa, pero todos los que vivimos en estos tiempos y enfrentamos un futuro distinto al que habíamos planeado, demostramos una voluntad de seguir delante de ser y quizá es una forma de valor personal o tal vez sea la actitud de no aceptar derrotarme.

Estimado lector creo que tarde que temprano todos necesitaremos enfrentar aspectos negativos pero también es cierto habrá situaciones que nos ayudarán a redefinir nuestras metas y motivaciones. Espero que les agrade y que más aún los lleve a pensar sobre sus motivaciones. Adelante y que Dios les continúe bendiciendo.

Hermoso consejo verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..