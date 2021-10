FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será tranquila entre la raza de AHMSA, siguen de cerca los acontecimientos de la vida sindical, incluso insisten que ya es tiempo de reanudar reuniones colectivas, hay bailes, conciertos y eventos diversos entonces no hay razón para seguir sin autorizar los encuentros semanales.

Otro argumento es que todos tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo tanto se encuentran protegidos, también dicen que conocen los protocolos sanitarios por todo lo anterior ya no puede seguir la instrucción de seguir sin reunirse semana tras semana.

Otros señalan que los reportes por contagios van a la baja que hay condiciones para que pronto Coahuila regrese al semáforo sanitario verde, estas versiones son de obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México, en donde la cultura obrera es reunirse para platicar, tomar unas heladas y el guiso.

Desde marzo del año pasado todas las reuniones se suspendieron están conscientes de la pandemia sanitaria pero insisten ya se encuentran vacunados, saben que protocolos sanitarios aplicar por lo tanto es tiempo de reactivar esas reuniones, total una cheves a la semana a nadie le cae mal.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos comparte una reflexión, por cierto muy amena e invita a analizar la lectura pero sobre todo poner en práctica los consejos, esa s la intención apoyar a quienes se encuentran indecisos y reforzar a los que siguen adelante con su vida de éxito.

Muchos creen que no alcanzarán a lograr sus metas. Es probable que sea así, una por las creencias que tienen acerca de si mismo, otro por los malos hábitos que no terminan de abandonar y otros porque no toman acciones.

Estoy convencido que los que leen esta aportación tienen buenas creencias acerca de si mismo, son buenos en lo que hacen, toman acciones, pero algunos no están satisfechos con sus resultados y quieren más de la vida. Se preguntan ¿Dónde está el problema?

El problema está en los hábitos. Somos seres de hábitos.

Y hay algunos hábitos que no nos ayudan y lo que hacen es frustrarnos ¿Cuáles son esos hábitos que debemos evitar en nuestro liderazgo?.-El no tener prioridades claras. El aprender a gestionar nuestra vida nos ayudara a organizar mejor nuestro tiempo. Los mejores líderes son los que han aprendido a establecer prioridades. ¿Estás invirtiendo tu tiempo sabiamente?

-Prometer más de lo que puedo cumplir. Muchas veces como líderes hacemos promesas con tal de complacer al jefe o al equipo, y después quedamos mal. Subestimamos el tiempo o presumimos del futuro. ¿Estás cumpliendo tus promesas?

Expectativas poco realistas, no se pueden obtener buenos resultados en el trabajo cuando no se tiene bien claro lo que realmente esperamos de las personas que laboran con nosotros o bien ser de doble ánimo como algunos líderes que un día son una maravilla y al siguiente dejan de serlo.

No hay que tener oídos sordos como aquellos que hablan pero nunca escuchan ni siquiera a ellos mismos en lo que están diciendo no correcto es decir si cuando debe ser no, como algunos líderes que dicen si a todas las cosas, eso es producto de la inseguridad del mismo.

Estimados lectores recuerden que para salir de ese mundo hay que reconocer algún mal hábito y tomar acción, se requiere coraje para comenzar a trabajar en nuestros hábitos, los líderes que han alcanzado resultados extraordinarios son aquellos que abandonaron sus malos hábitos e incorporaron nuevos, cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí, ese hombre vale algo.

Bonita lección verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana...