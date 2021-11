FUERA DE CONTRATO

¿

La semana que hoy arranca será un poco movida en el tema sindical, basta recordar que se celebra la elección para elegir comisionados que revisarán el tabulador salarial y el Comité de Huelga, en donde participarán buen número de trabajadores.

Será una elección democrática en donde la toma de decisión va a quedar en manos de los trabajadores, ellos serán los que con su voto decidan quien los represente en esas dos comisiones y por supuesto que la cosa será favorable para la organización sindical.

Por otro lado mañana martes se aplica la vacuna contra la influenza estacional, y sigue la negociación sindical para aumentar los departamentos donde se aplique el biológico directamente en el interior de la empresa o bien en los puestos de primeros auxilios.

No hay duda en el transcurso de la semana habrá noticias en este sentido, no es de dudar que la empresa responda de manera positiva y que acepte ampliar la vacuna, contra la influenza, es tiempo todavía no se registran bruscos cambios de temperatura así que adelante.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villareal Ramos, comparte esta bonita reflexión la verdad muy acertada, es bueno entender el significado de la lectura y ponerla en práctica, de esa manera será posible cambiar para bien, en todos los sentidos.

Es probable que usted haya leído por Internet la reflexión: "Nos Acostumbramos", es muy interesante y si usted no la ha hecho se la hacemos llegar: Nos acostumbramos a vivir en nuestra casa y a no tener otra vista que no sea las ventanas de alrededor.

Y como estamos acostumbrados a no tener vista, luego nos acostumbramos a no mirar para afuera.

Y como no miramos para afuera, luego nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Y porque no abrimos completamente las cortinas, luego nos acostumbramos a encender más temprano la luz. Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos la amplitud.

Nos acostumbramos A despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde. A tomar café corriendo porque estamos retrasados. A comer un sándwich porque no da tiempo para comer a gusto. A salir del trabajo porque ya es la tarde. A cenar rápido y dormir con el estómago pesado, sin haber vivido el día.

Nos acostumbramos A esperar el día entero y oír en el teléfono: -hoy no puedo ir. A sonreír para las personas sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorados cuando precisábamos tanto ser vistos. Si el trabajo está duro, nos consolamos pensando en el fin de semana.

Y peor aún, hacemos pesado nuestro trabajo, y a los demás, viviendo en las críticas destructivas y en la siembra de la discordia hablando negatividad y todavía sin argumento alguno. Y si el fin de semana no hay mucho que hacer, vamos a dormir temprano y nos acostumbramos a quedar satisfechos porque siempre tenemos sueño atrasado.

Nos acostumbramos a ahorrar vida que, de poco a poquito, igual se gasta y que una vez gastada, por estar acostumbrados, nos perdimos de vivir. Alguien dijo: La muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.

Aplicando esto a la vida diaria: ¿A cuántas cosas nos acostumbramos y creemos que no pueden ser de otra manera? ¿A cuántas cosas nos acostumbramos y dejamos de insistir en el cambio?

No nos acostumbremos y vivamos la vida al máximo !!!

Buena reflexión verdad

Dios nos bendiga

Nos leemos pasando mañana..