FUERA DE CONTRATO

Hay razonamiento en la postura del presidente de la CANACO Arturo Valdez Pérez, cuando dice que es urgente reactivar campaña de orientación e información a la comunidad sobre el tema de la pandemia sanitaria, todos los días crece la estadística incluso ya hay hospitalizados.

Señala que eso ocurre en razón de que poco a poco la gente dejó de tener miedo al virus, sobre todo cuando se dice que con las vacunas es menor el síntoma, pero eso no quiere decir que desapareció, el virus ya se va a quedar en el mundo, será igual que otras enfermedades.

Pero no por esa razón se puede bajar la guardia, al contrario se tienen que fortalecer las medidas sanitarias, hacer consciencia entre la población de que no se pueden descuidar, da lástima ver como personas de todas las edades, no usan cubre bocas, incluso hay negocios que ya los dejan entrar sin protección.

Esa es la razón por la cual en Coahuila, la pandemia sigue desatada, cientos de contagios, a esos se deben de sumar los llamados asintomáticos que no presentan síntomas pero como están contagiados van y desparraman el virus por todas partes, así que el compromiso es reforzar las campañas de información y orientación.

En otro tema, por la 147 se maneja la versión de que en unos días puede bajar el bono a trabajadores, eso ocurre en razón de que la producción y ventas se desplomaron, no en fuerte porcentaje, pero de que traerá sus reacciones de eso no hay duda, al menos que en los próximos días las cosas cambien.

Ismael Leija Escalante, en posición de Secretario General del Sindicato Democrático Mineo, fue claro cuando dijo lo anterior, siempre es bueno hablar con la verdad y con la realidad de las cosas a los trabajadores, decir algo incierto en su momento se puede convertir en problema.

Además mentalmente se prepara a los trabajadores, tomando en cuenta que se acostumbran a ganar buen dinero, incluso se endeudan basados en el porcentaje semanal que perciben, y después vienen los problemas, eso ocurre al momento que destinan cierta cantidad para cubrir deudas y después no completan.

Por esa razón es de reconocer esa buena posición de decir a la raza aguas, AHMSA vuelve a sufrir caída en su producción y ventas, ojalá y el mercado mejore, la verdad por el bien de todos, de la sociedad en general, tomando en cuenta que de una u otra forma todos dependemos de la actividad de la empresa, así de simple.

Por otro lado, el Sindicato de Telmex ya no dijo nada sobre el tema del emplazamiento a huelga que venció el pasado 29 de junio, aunque si no hay acuerdo y estallan el movimiento sería nacional por lo tanto nacional general, por ello se piensa que o llegaron a un acuerdo o bien se prorrogó.

Justo es recordar que el conflicto se mantiene ante la negativa de la empresa de dar marcha atrás a su proyecto de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, sobre todo en el aspecto del régimen de pensiones, quiere que los nuevos trabajadores no disfruten esa prestación, dicho de otra manera mutilar el documento.

Mientras el conflicto sigue, los usuarios presenten problemas cuando falla la línea es obligado esperar hasta tres semanas, eso ocurre por falta de personal, Telmex no pierde como quiebra cobra, pero de que se tiene que dar un buen acuerdo de eso no hay la menor duda.

También es cierto detectaron que trabajadores de la competencia cometían los daños, si en realidad hubo acción oficial bajarán los reportes por fallas y medio se arreglan las cosas, cuestión de esperar información oficial en ese sentido y comprobar si había y no razón de Telmex en este sentido.

Nos leemos mañana..