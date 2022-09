Fuera de Contrato

La semana que hoy inicia será un poco tranquila en el tema sindical, para 180 ex trabajadores de AHMSA empieza una nueva era, al recordar que el sábado fue el último día que trabajaron en la empresa, hoy se presentan a firmar el convenio que incluye recibir su liquidación hasta en un año.

Hay que recordar que hace 15 días se hizo el anuncio oficial, y como no hay plazo que no se cumpla, ya está listos son 80 de cada planta para un gran total de 160 trabajadores de 60 y más años de edad que dijeron adiós a la empresa y sus compañeros ahora lo que sigue es tramitar su pensión.

Sin duda que los más ridículos fueron los napistas esos que intentaron sacar ventaja, de la enferma mente salieron con que se les pagaría hasta por respirar, una serie de tonterías que solo a ellos se les ocurre, buscaron la manera de saca r ventaja y hasta beneficio de esos obreros, de eso no hay duda.

La empresa a pesar de todos sus problemas sigue cumpliendo con lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, y se vuelve a demostrar, la verdad no ha sido fácil, pero lo que importa es que ya salieron 160, es cierto faltan pero el año aún no concluye por lo tanto a esperar los próximos meses y de que cumple de eso no hay duda.

Hay miedos que son esperables. Por ejemplo, cuando comienzan la escolaridad.

-Hay miedos que son esperables. Por ejemplo, cuando comienzan la escolaridad.

Por otra parte, muchas veces son modelos con los que se educan, ya que hay muchos padres que también son bastante ansiosos.-¿Cómo nos damos cuenta de que algo fua de lo común le está pasando a nuestro hijo?

-Es cuando la ansiedad se intensifica y le trae malestares en su vida cotidiana (por ejemplo, reacciones de llanto y angustia desmedidas ante la separación de sus padres, miedo excesivo a la oscuridad o a los animales, timidez muy marcada...). Ahí podemos considerar que estamos frente a un trastorno de ansiedad.

-Si no se soluciona, ¿puede perjudicarlo?

-A veces los padres no le dan demasiada importancia al problema. Creen que es una forma de llamar la atención de los niños. Sin embargo, los últimos estudios que se hicieron dan cuenta de que, cuando el problema no se soluciona, los chicos pueden tener mal desempeño en la escuela, cuentan con menos habilidades sociales desarrolladas y están más vulnerables al abuso de sustancias como drogas o alcohol

Asimismo, corren el riesgo de que, de adultos, pueden llegar a tener depresión o trastornos obsesivos compulsivos (TOC). Este es un trastorno de ansiedad que tiene que ver con las preocupaciones en la infancia que no fueron solucionadas.

-¿Los deportes influyen bien o mal en la ansiedad?

-Hay que partir de la base de que el deporte es importante para el desarrollo de los chicos. La competencia genera un estrés que no todos lo sienten de la misma forma. Algunos pueden disfrutar de ese estrés y otros no. No quiere decir que sea malo, pero es importante ver de qué manera pueden canalizarlo.

En esto tiene mucho que ver la mirada de los padres, porque los niños quieren cumplir con los mandatos. Los de baja autoestima son los que más se estresan porque tienen miedo a la evaluación.

Por otra parte, el lugar del entrenador también es fundamental. Ellos son responsables de que los chicos la pasen bien y de enseñarles a que más importante que el resultado es poder disfrutar de la experiencia.

Creo que lo correcto es elegir cuál es el deporte indicado para cada chico.

-¿Cómo debemos actuar los padres cuando nuestro hijo esta ansioso?

-Es imprescindible contenerlos y acompañarlos antes que darles consejos. A veces, los consejos cierran canales de comunicación porque los chicos sienten que no pueden cumplir con ellos. Entonces, hay que escucharlos, ofrecerles espacios para la comunicación....

Pero si la preocupación es elevada, lo mejor sería hacer una consulta con un profesional.

-¿Se puede curar el trastorno de ansiedad?

-Si, se puede curar pero es muy importante hacer un trabajo de prevención. Ese trabajo tiene que ver con la educación emocional. Enseñarles a los chicos a reconocer sus fortalezas y sus debilidades, para que puedan convivir con ellas de la mejor manera posible.

