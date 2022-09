Fuera de Contrato

La semana que inicia será un poco movida en el tema sindical es cuestión de recordar que hoy se celebra el recuento en Teksid de México, más un millar de trabajadores van a las urnas a elegir quien los represente en la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo y por supuesto maneje el poderío económico por cuotas sindicales.

Ambas partes se declaran vencedores pero hay que recordar que de u día a otro el pensamiento de los trabajadores se transforma por lo tanto la recomendación es esperar la madrugada de mañana martes cuando se conozcan los resultados, que por cierto no serán los finales.

Hay que recordar que las partes tienen el derecho de ampararse es decir por cualquier cosa no aceptar los resultados y viene el juicio legal, al menos es lo que siempre se ha manejado al momento de conocer los resultados de la votación, es práctica común que eso ocurra y volverá a ser una realidad.

Ojala y las pasiones no se desborden, para evitar pleitos, desde temprano elementos de Seguridad Pública estarán cercano a las áreas de la empresa, tienen la instrucción de no permitir reuniones, es decir que voten y se retiren medida muy acertada, es la forma de proteger la vida de todos los obreros.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta reflexión muy acertada en estos tiempos de crisis cuando el salario se pulverizó y no se alcanza para todo, hay que leer el artículo y entender a la perfección el mensaje y ayude en este transitar por la vida.

Para nadie es un secreto que la palabra mas escuchada en este tiempo es crisis. Constantemente los medios nos bombardean con la crisis financiera, alimentaria, inmobiliaria, ambiental; el asunto es que la crisis no termina allí sino que trasciende en los hogares, y tenemos crisis en las familias, divorcios, familias disfuncionales, rebelión de los hijos, infidelidad y otros problemas.

Paseándome en la historia me encuentro que hubo una época donde hubo una gran crisis que vivió el pueblo de Israel, resulta que el Rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños israelitas. Esta medida produjo temor, miedo y ansiedad en todos los padres israelitas pero la biblia enseña que los padres de Moisés no tuvieron miedo y confiaron en Dios.

Los padres de Moisés confiaron en Dios y, por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Hebreos 11:23

Es probable que tú estés atravesando una gran crisis hoy, estés lleno de susto pensando como salir del problema o pensando tal vez ¿Como me metí en este asunto? Y de seguro sientes que el rey de Egipto ha ordenado tu muerte y quisieras retroceder tu vida para no pasar por lo que estás pasando.

¿Qué podemos aprender de los padres de Moisés?

Ellos confiaron en Dios, aunque habían escuchado muchas veces voces de miedo, ellos se llenaron de fe y salvaron a Moisés.

¿Sabes lo que el miedo y la fe tienen en común? Un futuro que no ha llegado. El miedo cree en un futuro negativo. La fe cree en un futuro positivo. Ambos creen en algo que todavía no ha sucedido. Por tanto, pregunto: ¿Por qué no elegir a creer en un futuro positivo? ¿Por qué dejar que el miedo sabotee tu alegría y el éxito?

Creo que durante estos tiempos difíciles tenemos que elegir entre dos caminos. El camino positivo y el camino negativo. Y nuestra vida no puede estar en dos caminos al mismo tiempo. Así que tenemos que hacer una elección y esta elección determina nuestra convicción sobre el futuro, y la actitud y las acciones que llevamos a la actualidad. Mi elección va a determinar mi futuro, la voz que yo estoy escuchando me puede llevar al fracaso o al éxito.

Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..