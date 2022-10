Fuera de Contrato

La semana que hoy arranca será medio tranquila en el tema sindical, en lo laboral hoy entra en funciones el Tribunal Laboral, que sustituye las funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta ayer domingo no se conocía el nombre de quien será el juez designado.

Se conoce que cuatro trabajadores de la JLCYA serán trasladados al Tribunal, el resto seguirá laborando de manera normal hasta sacar el último de los cuatro mil expedientes que siguen pendientes, de acuerdo a la reforma laboral la Junta seguirá operando pero únicamente con los rezagados.

Todos los asuntos serán como son demandas, acuerdos fuer de juicio, emplazamientos a huelga y revisión contra actual y salarial, ahora tendrán otro manejo, lo malo es que tienen que trasladarse a Saltillo, esas negociaciones y en el caso de demandas los trabajadores acudir al Libramiento Salinas de Gortari.

A u costado de la politécnica se encuentra el tribunal, más recorrido por el área en donde se encuentra pero no hay de otra la ley es la ley y se tiene que cumplir, eso hace interesante el asunto ver las reacciones de trabajadores, abogados y del personal recorridos más largos, desde hoy se abre una nueva historia.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta reflexión y como dicen lectores siempre es bueno arrancar semana con algo positivo, con una lectura que lleva la intención de inspirar, de reflexionar y de ayudar a quienes en ocasiones viven malos tiempos.

La perseverancia es una de las cualidades de las personas que han logrado éxito. La mayoría de las personas no alcanzan sus sueños porque se rinden antes de llegar a la meta. Muchos dicen que no tienen las habilidades o el talento, otros que no tienen los recursos ni la preparación necesaria para completar lo que iniciaron.

¿Eres de los que se rinden o de los que perseveran?

Perseverar es cuando se tiene la permanencia constante a pesar de circunstancias difíciles y los obstáculos que se pueden presentar en el camino. Es una palabra de origen griego Proskarteresis que significa constancia, persistencia y Proskartereo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien.

Creo que la mayoría han escuchado o leído historia de hombres y mujeres que perseveraron sin importar las dificultades que se presentaron. De estos tiempos tenemos personas como Steve Jobs, fallecido recientemente, que en una oportunidad fue votado de la compañía que el mismo había creado. Sin embargo, nunca se rindió y con determinación pudo volver para dejarnos un gran cambio en esta era tecnológica.

La perseverancia es una cualidad que se aprende a desarrollar, no viene de forma automática, ni se compra ni se vende en una tienda. Se consigue en medio de frustraciones, aun cuando las cosas no salgan como las hemos planeado.

La perseverancia se consigue no en los momentos fáciles sino en los difíciles. Debes estar convencido o convencida de que es el camino correcto. Aunque muchas de mis ideas no le agraden a la mayoría, debo estar dispuesto a asumir riesgos.

"No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre; sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante." Anónimo

¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando?

¿Estás insistiendo en tus sueños?

¿Piensas que no puedes lograr la vida que te gustaría?

Ahora estamos que comenzamos un nuevo año y todos tienen buenos deseos, todos quieren lograr cosas, arrancan con buen pie en enero pero al llegar febrero se le has acabado la energía para culminar y entran en un estado de inercia, y terminan haciendo nada. Si quieres lograr una vida extraordinaria no permitas que la inercia te atrape, y persevera en lo que te has propuesto.

No te pongas excusas, no te limites, no dejes que las circunstancias te dominen, no temas fallar, asume riesgos, asegúrate de tener tu propósito claro y definido. Particularmente es lo que a mí me ha ayudado en lo que he comenzado y es la marca de los ganadores.

Bonita reflexión, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana