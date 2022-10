FUERA DE CONTRATO

Sin que hubiera necesidad ayer se levantó la alerta entre obreros de la planta Uno de Altos Hornos de México, resulta que familiares del trabajador Vicente Castellanos, del municipio de San Buenaventura, publicaron en las redes sociales la supuesta desaparición del obrero asignado en Laminadora en Caliente.

Apenas se hizo público y de inmediato se corrió la voz de alerta, todos comentaban que Vicente el miércoles salió del turno de primera, pero hasta la mañana de ayer no lo localizaban, finalmente ocurrió lo gracioso de repente apareció y se comunicó con familiares y amigos.

A decir de sus allegados, no estaba desaparecido andaba de parranda y dicen que no se vale jugar de esa manera con su familia y compañeros de AHMSA en donde es conocido, el trabajaba en Perfiles Pesados pero cuando el departamento cerró fue reubicado a Laminadora en Caliente.

Todo o anterior deja una tarea, evitar levantar alerta sobre todo cuando conoces el estilo de vida de quien de repente no aparece, lo correcto es guardar calma, afortunadamente no estaba desaparecido, el señor andaba de parranda, de acuerdo a información que recibieron trabajadores.

Por otro lado. la acción de Comisión Federal de Electricidad de suspender el servicio eléctrico a la Mina VIII pudo convertirse en crimen al queda 180 trabajadores al gas metano, lo correcto es que con anticipación se avisara a la empresa que a determinada hora cortarían el flujo y no permitir el ingreso a la Mina.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero se refirió al corte de energía eléctrica que por más de 16 horas aplicó CFE a la Mina, pero sin tomar en cuenta que en el interior se encontraba laborando un grupo aproximado de 180 trabajadores.

"Suspender el flujo eléctrico, detiene la operación de los sistemas de ventilación, además es largo el camino a recorrer y a oscuras lo que pudo provocar un serio accidente, afortunadamente la cosa no pasó a mayores y todos salieron bien, pero pudo ocurrir una tragedia" insistió.

Aclaró que no defiende a nadie, su comentario es por lo que pudo ocurrir, los trabajadores no deben ponerse en riesgo, la dependencia no cortaba el servicio a una vivienda, fue a una mina en donde se aplican fuertes medidas de seguridad, pero algunas de ellas dejan de funcionar.

Y en la 288 hay justificación en la postura del vocero Juan Haziel Valdez Orozco, cuando se sumó a las protestas por la mala acción de CFE, que puso en riesgo la vida de 180 trabajadores de la Mina VIII que se encontraban en el interior del yacimiento al momento que se suspendió el servicio.

"Quien hubiera respondido a sus familias si por falta de ventilación morían, por la presencia de gas metano, la verdad que nada justifica esa mala acción, es cierto si hay un adeudo se puede negociar o bien avisar del corte de energía para no dejar ingresar a los obreros" señaló.

Dijo que entre la sociedad y obreros hay malestar contra CFE, no es la forma de actuar, puso en riesgo la vida de 180 trabajadores, así hubiera sido uno, no se justifica la vida humana se respeta, sobre cualquier interés ya sea político o económico no se puede atentar contra la vida" señaló.

El directivo sindical, destacó la importancia de que la sociedad conozca lo que en realidad ocurrió, una contingencia que demuestra CFE no respeta la vida, lo único que busca es aumentar sus ingresos, que los usuarios paguen, eso es correcto pero no arriesgando la vida en este caso de trabajadores.

Nos leemos mañana..