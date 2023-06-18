Fuera de contrato

Dicen que medios sindicales que la próxima semana habrá noticias en torno al ambiente sindical, que habría condiciones para volverá reabrir el recinto de la Sección 288 el cual sigue en manos de la Fiscalía de Justicia, que ese fue el acuerdo para evitar enfrentamientos entre los obreros.

Pero la verdad lo que a la gente le interesa es que haya información sobre la reactivación de AHMSA, que regrese a producir, generando miles de empleos, pero mientras López Obrador, siga con su lucha, creo es imposible que eso ocurra, simplemente no ay cuentas bancarias para la inyección de recursos.

También es cierto se alcanza a observar que hay más tranquilidad entre los altos directivos, como que conocen algo a favor de la empresa, pero el rescate tiene que ser inmediato y de esa manera que la primer tonelada de acero salga entre noviembre y diciembre, es mucho lo que se tiene que hacer en reparar equipos.

Así se encuentran las cosas dentro del ambiente de AHMSA, otra semana sin actuar, sin salario y todo sigue paralizado, mientras que la raza como que ya empezaron a entender lo que enfrenta la empresa, claro como siempre hay quienes toman un papel contrario a lo que se vive en la empresa.

Por otro lado la mañana de ayer personal de la empresa HFI se comunicaron para informar que el área de Recursos Humanos, investiga a quien sigue generando información sobre las infrahumanas condiciones en que se encuentran por falta de aire acondicionado y la negativa de atender este asunto.

Dicen que otra denuncia es que cuando un trabajador o trabajadora tiene problemas de salud, lo trasladan a unas oficinas en donde esperan se recuperen, si ven que la cosa no pasó a mayores los regresan a trabajar, otras veces les piden se retiren pero a sus casas que no acudan a consulta médica al IMSS.

Y es que con esa acción buscan evitar que el IMSS pueda intervenir porque son muchos los que se enferman por las condiciones en que los tienen trabajando, sigue la venta de bolsas con hielo para combinar con agua caliente que les dan en la empresa, no hay hidratantes ni nada de apoyo.

Por ello insisten que es necesario que inspectores de la Secretaría de Trabajo lleguen pero de manera sorpresiva y comprueben los señalamientos, aún hay tiempo de actuar, de exigir que se mejore la calidad de vida en el trabajo, de lo contrario el número de afectados ira a la alza, de eso no hay duda.

Mediante un boletín oficial, Comisión Federal de Electricidad aclara que la dependencia cuenta con infraestructura para cubrir la demanda del servicio en todo el país, que es falsa la versión en el sentido de que tienen problemas, que son situaciones normales nada fuera de control.

Pero es extraña la versión simplemente en la región continúan los apagones, el tronadero de transformadores que ante la fuerte demanda de consumo simplemente ya no pueden seguir en operación, dejando sin energía cientos de hogares de Monclova y la región, de eso no hay la menor duda.

La información se maneja a nivel nacional porque desde que entró la Cuarta Transformación no hay información, ocurre igual que en el resto de las dependencias federales, nadie dice nada, incluso quien puso esa política fue Claudia Garza del Toro, desde entonces cero información.

En el caso de los funcionarios que no son de Monclova no hay problema, esos se van y no se vuelven a ver, pero los locales, los que viven aquí se les olvidó que el sexenio termina, después cuando ya no tengan puesto van a darse cuenta que la gente los rechaza, es cuestión de saber esperar.

Nos leemos mañana..