Fuera de contrato

Directivos de la Sección 147 se trasladaron a la presidencia municipal en un intento por dialogar con el alcalde Mario Dávila Delgado, pero no lo lograron el edil se encontraba fuera de edificio como quiera dialogaron con el Secretario del Ayuntamiento que les agendó una cita.

En este sentido el Secretario General Néstor Torres Terrazas, dijo que son varias peticiones que entregarán al alcalde todas son para beneficiar a trabajadores de la planta Uno aunque no las reveló al señalar que primero tiene que conocerlas el presidente municipal y después informar a la opinión pública.

Sobre el tema del salario señaló que todo sigue igual, de manera cotidiana preguntan para cuando recibirán el depósito pero no hay fecha y destacó que entre los trabajadores hay molestia por la falta de pago, por ello seguirán en su postura de pedir a la empresa que libere el recurso.

“Todos nos encontramos en la misma situación, nos interesa que nos digan para cuando pagan, el malestar es bastante por lo tanto queremos se arregle el asunto, es la manera de aligerar la situación que presentamos los que trabajamos en AHMSA, entendemos el malestar obrero” señaló.

Por otro lado, desesperado por falta de salario y prestaciones, el obrero Saúl Martínez Sánchez junto con su esposa se declaró en huelga de hambre y advirtió que levantará el movimiento al momento que Altos Hornos de México, le deposite todas las semanas acumuladas más las prestaciones pendientes.

El movimiento lo lleva a cabo en el lugar conocido como el Ave Fénix, en donde permanecerá las 24 horas del día y el tiempo que sea necesario, lo anterior al señalar que sus hijos tienen hambre, además necesidades que cubrir y la empresa no les deposita el salario.

“Debemos de perder el miedo y luchar por lo que es nuestro ya no podemos esperar una semana más, tenemos necesidades, el temor es que se actúe como en Fundidora Monterrey que presionaron a los obreros para finalmente entregar una irrisoria cantidad por liquidación” apuntó.

Fue por esa razón por la que tomó la decisión de iniciar el movimiento de huelga de hambre, su movimiento es justo y exhortó a trabajadores a sumarse la lucha, no seguir callados y pacientes, de seguir así no les van a depositar el salario ni prestaciones pendientes, indicó.

Y otra más, por homicidio en grado de tentativa fue denunciado el conductor de la camioneta roja que el pasado 16 de mayo intentó arrollar a un grupo de obreros que se encontraban en el cruce de Matamoros y Venustiano Carranza, en el pleito suscitado por la toma del edificio de la Sección 288.

El abogado Américo Segura, representante de dos obreros que procedieron con la denuncia, señaló que por ese delito el Código Penal establece de 6 meses a seis años de prisión, incluso destacó que ya se tiene identificado al responsable de intentar asesinar al grupo de trabajadores.

“Ya tenemos todo ubicado, las pruebas se les entregamos a las autoridades, la denuncia se va a ratificar para que autoridades hagan lo suyo y procedan a castigar a quien actuó con intenciones de arrollar al grupo de trabajadores, las autoridades tendrán en sus manos proceder” agregó.

Por otro lado señaló que también se colocó denuncia contra quien o quienes resulten responsables de amenazar a funcionarios de la Sección 147, utilizan las redes sociales para amedrentar incluso hasta amenazas de muerte contra los directivos sindicales por ello se procedió de manera legal.

Nos leemos mañana..