Fuera de contrato

Y de nueva cuenta el licenciado Enrique Rivera Gómez, director de Relaciones Industriales de Altos Hornos de México, dio la cara y fue a dialogar con trabajadores que acudieron al Ave Fénix, aprovechó ese encuentro para aclarar que las cosas siguen igual y que esperan pronto se reactive.

La verdad es desgaste de los trabajadores, cuestión de recordar que la empresa se encuentra dentro de un proceso legal, que se hacen todos los esfuerzos por salir de este escenario pero también es cierto los tramites son lentos, muy lentos y no se puede dejar nada suelto hay que armar todo.

Por otro lado el director de Comunicación Social Francisco Orduña, dijo que hay buenos movimientos que permitirán reactivar las operaciones en la siderúrgica, que hubo acuerdos a muy alto nivel, es decir con el gobierno federal, pero insiste que los trámites son lentos en todos los sentidos.

También es cierto, con la noticia hubo diversas reacciones unas a favor otras en contra pero lo importante es saber esperar, ya son seis meses en estas condiciones, entonces otro mes más vale la pena, sobre todo cuando se habla de regularizar los pagos a sindicalizados y empleados de confianza.

En otro tema, de la empresa HFI llegan noticias, dicen que la mañana de ayer dos trabajadoras se desvanecieron, ya no estuvieron en condiciones de soportar las elevadas temperaturas, los sistemas de aire acondicionado no se encienden que para no gastar energía eléctrica.

La mayoría de los trabajadores insisten en la presencia de inspectores de la Secretaría de Trabajo, para que constaten las infrahumanas condiciones en que tienen la persona, pero piden que la inspección sea sorpresiva de lo contrario va a ocurrir lo mismo que en anteriores ocasiones.

Cuando conocen del recorrido encienden los aparatos de esa manera al llegar todo se encuentra bien, pero apenas se retiran vuelven apagarlos, mientras que el personal sufriendo por los calores, mitigando el calor, con bolsas con hielo que les venden a cinco pesos, ante la falta de respuesta de HFI.

“Ya es insoportable, el ambiente, las que seguimos aquí es por necesidad, hay compañeras y compañeros que renunciaron, no tienen necesidad para trabajar en una empresa en donde el recurso humano es tratado como si fueran máquina, ojala y vengan inspectores de la Secretaría de Trabajo” exigen.

Por otro lado, existe el compromiso de la dirección de transporte municipal de regularizar y meter orden al sistema de taxis que se maneja por medio de plataformas, y aunque ellos argumentan que es un servicio entre particulares la realidad que hay un pago de por medio por lo tanto se justifica la actuación oficia, dijo Javier Hernández del Angel.

El dirigente de taxistas de Monclova, recordó que el compromiso es empezar a revisar esta semana, invitarlos que se presenten a la presidencia y ver el punto a tratar que es mantener orden y control, pero también que paguen tomando en cuenta que generan ingresos pero no tienen obligaciones.

“Aunque ellos se escudan bajo el argumento de que no son taxistas, la realidad es otra por lo tanto deben de tener todas las obligaciones como las que tienen los concesionarios de taxis tradicional, hay ingresos, por lo tanto si deben de tener obligaciones como el resto de concesionarios” insistió.

Dijo que por el simple hecho de que hay pago y no tienen obligación de pagar impuestos, ni refrendos, se convierte en desleal competencia, al recordar que a ellos se les obliga a pagar impuestos, el refrendo anual entre otros gastos que hacen, mientras que las unidades de aplicación no cubren nada.

Nos leemos mañana..