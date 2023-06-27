Fuera de contrato

La locura así es como puede clasificarse el movimiento de trabajadores de Altos Hornos de México que poco a poco endurecen sus medidas de presión, al no recibir respuesta del depósito del salario y diversas prestaciones, la verdad una situación mucho muy complicada que no terminará bien.

Por principio los obreros mantienen las puertas cerradas, de ambas siderúrgicas, no permiten el acceso a pipas para suministrar gas Lp a la coquizadora y al Alto Horno Cinco para que no se enfríen, son los únicos departamentos de las dos plantas que estaban bajo cuidado continúo.

El movimiento salió a la calle al menos en el caso de la planta dos, los trabajadores empezaron a quemar llantas exactamente en el cruce de la calle Huemac y Avenida Industrial lo que obligó a Seguridad Pública a cerrar la circulación vial a fin de evitar incidentes.

De manera paralela los obreros también permanecían en los accesos de la siderúrgica, nadie entra, y cumplir con el acuerdo de que si no les pagan seguirán el tiempo que sea necesario en esas áreas, por ello se insiste la situación se complica sobe todo por no suministra gas a la Coquizadora Uno.

Se comentó que obreros ingresaron al Alto Horno Cinco pero todavía no tomaban la decisión de cerrar las válvulas de gas, tampoco se descartaba que lo hicieran complicando más las cosas, entre los obreros hay intención de todo, están molestos por el trato a los trabajadores de la coquizadora.

Incluso dicen que lo correcto es que ese dinero que se pagó a ese grupo de obreros y de otros departamentos pudo haberse repartido de manera equitativa, es decir, la cantidad total dividida entre todos tranquilizaría el ambiente, no es lo mismo cero que dos o tres mil pesos, al menos es lo que dicen.

No hay duda que este conflicto va para largo y como comentan obreros de coquizadora Uno la temperatura bajo a 700 grados si llega a 600 adiós ya no vuelve a operar, se desmorona como ocurrió con la coquizadora de la planta dos, no es por ser mal augurio pero no se puede hablar de cosas positivas.

Así se encuentra el escenario en las dos plantas, nada bueno se puede esperar, los intentos sindicales para que se responda a los obreros son nulos, no hay respuesta de la empresa, lo mismo no hay dinero para cubrir el salario, y es cuando sale la pregunta porque causas no se declaró en paro técnico, así de esas.

En otro tema, a pesar de que autoridades municipales no confirman fecha para el cambio de líneas aéreas a subterráneas en la zona centro, el personal de Teléfonos de México se encuentra preparado y listo para hacer los cambios que se necesitan, dijo Luis Hernández de León.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores, fue cuestionado sobre el inicio de los trabajos del Centro Histórico que comprende el retiro de líneas aéreas por subterráneas telefónicas y señaló que la empresa ya fue notificada de ese proceso pero aún no hay fecha para esos trabajos.

Señaló que los trabajadores están listos, incluso adelantó que cuando inicie el cambio no habrá problema por corte de servicio, serán minutos que se suspenda porque el personal conoce cómo manejar ese movimiento, por lo tanto solo se encuentran en espera de notificación.

“En cuanto nos digan arrancamos, es cuestión de que autoridades municipales que llevan el proyecto nos den la instrucción, para entonces ya sabremos qué calles serán y hasta donde está contemplado el Centro Histórico de Monclova, aún no tenemos información exacta de eso” insistió.

Nos leemos mañana..