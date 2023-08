Fuera de contrato

Sobre el tema del Fondo de Ayuda Mutua de AHMSA, hay gente que asegura Fernando Monroy, se llevó toda la lana, que como presentía que sería corrido y como fungía como presidente tuvo oportunidad de hacer los retiros, que esa fue una de las causas de la caída de Pedro Magaña.

Dicen que en el caso de Homero Pérez, sabía cómo se encontraba el fondo, pero que aguantó vara para no decir la verdad a los socios, que ahora se mueven inquietos por la falta de información sobre las condiciones en que se encuentra, incluso tienen temor de que no van a recuperar nada.

Que Homero Pérez, se esconde no cita asamblea, para no tener que decir que no hay dinero, es cuando se le vendrán todos encima por haber ocultado todos estos meses la realidad, incluso hay quienes acuden a su oficina pero se encuentra cerrada, no se presenta y no existe forma de dialogar.

Por ello aunque se es cierta la versión de que Fernando Monroy, saqueó el fondo, tiene responsabilidad dado que ocultó la realidad, pensó que nunca saldría la verdad y ahora lo que resta es esperar que sigue, los afectados dispuestos a llegar ante las autoridades para recuperar lo que les corresponde.

En este sentido, si hay manera legal para proceder conforme a derecho contra el presidente del Fondo de Ayuda Mutua Homero Pérez, y el consejo directivo, es derecho de los empleados de confianza de AHMSA actuar para recuperar las aportaciones que a modo de ahorro hicieron los últimos años.

El abogado Miguel Ángel Reyna Adam, dijo que conoce del caso por platicas con afectados por ello les pide se organicen y de manera colectiva colocar la denuncia por fraude, tomando en cuenta que no rinde informe de los movimientos hechos, por lo tanto es procedente una actuación judicial.

“Tienen que organizarse y de manera colectiva actuar, es dinero de ellos por lo tanto les corresponde recibirlo, no se les puede negar ese derecho de reclamar sus ahorros, por su parte el presidente tiene el compromiso y es su obligación responder a los socios del Fondo de Ayuda Mutua” señaló.

Indicó que a petición de un grupo de afectados se encuentra en disposición de asesorarlos para proceder de manera legal, según información de afectados son cerca de 300 millones de pesos que no aparecen, nadie les da información, nadie les contesta por ello es su derecho proceder conforme a derecho.

Y de la situación de AHMSA, todo sigue igual, incluso ayer se corrió el rumor de que la empresa procederá a dar de bajo a 700 trabajadores, es decir que en cierta forma dejarán de ser trabajadores, pero de actuar de esa manera lo único que traerá esa medida es más rechazo social.

Un grupo de empleados de confianza reactivaron sus movimientos, dejaron el plantón afuera de las oficinas de resguardo corporativo y ahora estarán en la plaza del magisterio, donde de manera permanente estarán informando a los interesados los avances en la negociación.

Incluso Carlos Rivera, que encabeza el movimiento, dice que fueron atendidos por ejecutivos de la empresa quienes les ratificaron que todavía hay condiciones para que la siderúrgica arranque, que les explicaron un proceso que existe y aumentó la confianza de que así sea.

Por otro lado la fiscalía tiene en sus manos la denuncia de la empresa que pide retirar a quienes permanecen en los bloqueos afuera de todas las puertas de las dos plantas, entonces eso se puede salir de control, pero también es cierto es propiedad privada por lo tanto hay razón en la demanda.

