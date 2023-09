Fuera de contrato

Aunque en los últimos días el escenario cambió en el tema de Altos Hornos de México, tampoco se pueden echar las campanas a vuelo y decir que pronto será la reactivación por lo tanto también el pago de salario a los trabajadores que cumplieron 20 semanas sin recibir un solo cinco.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que por fuentes involucradas en el tema AHMSA conoció que el Secretario de Hacienda recibió a los nuevos inversionistas e incluso que el licenciado Alonso Ancira Elizondo ya no forma parte del Consejo de Administración.

"Eso lo conocí por personas ligadas a la siderúrgica, pero no obstante a ello no se puede cantar victoria y decir que eso será una realidad, mientras no vengan los nuevos propietarios no se puede asegurar ni garantizar absolutamente nada, para no dar falsas esperanzas" señaló.

Dijo que entre los obreros crece el malestar por la falta de salario y destacó que eso sería lo primero que se pediría a los nuevos accionistas que liberen recursos para cubrir salarios y prestaciones ya son 20 semanas sin que se deposite, lo que mantiene molestos a los trabajadores.

Y hay razón en la postura de Leija, son meses manejando comentarios de todo tipo, de que ya llegaron, que ya está listo y el tiempo pasa, no hay nada, la empresa sigue paralizada y el saqueo a todo lo que da, sin tomar en cuenta el daño tan fuerte que se hace a la maquinaria y equipo.

Incluso un grupo de obreros acudieron a Monterrey a buscar la manera de acercarse al Presidente López Obrador, pero no se conoció si hubo manera, pero también en honor a la verdad no tiene caso, si el señor quisiera ayudar ya habría autorizado despensa semanal para todos los trabajadores.

Que firmen convenio con centros comerciales y por medio de la Secretaría de Hacienda pague las facturas, cuando menos una despensa semanal, pero nada de nada, lo que refleja que no le interesa para nada el estado económico en que se encuentran miles de familias de un tercio de Coahuila.

Tampoco los que fueron a México trajeron nada, al menos no han dado la cara para aclarar las cosas, en síntesis podrán gastar miles de pesos en viajecitos y no se arregla absolutamente nada, por ello comparto la postura de Leija, mientras no lleguen los nuevos inversionistas todo seguirá igual.

En otro tema, trabajadoras de la empresa Freicghtcar, denunciaron al jefe de pintura Máximo de hostigar al personal femenino, insultarlas al señalar que ellas no tienen porque trabajar, que su lugar es el hogar cuidando al esposo e hijos, además de acciones para que cometan errores y las despidan.

De acuerdo a la queja, Máximo no puede ver a las mujeres, lo califican como misógino, por las acciones que toma en contra del personal femenino, incluso señalan que no les permite acudir a los sanitarios al comentar que las empresas no pueden tener baños para mujeres porque no pueden trabajar en la industria.

"Es una persona que se hace a un lado cuando ve una mujer, en cierta forma nos odia, su enfermedad en contra de las mujeres llega al grado que dice "haré todo lo que sea posible pero aquí en esta empresa no habrá mujeres, no se necesitan, es trabajo de hombres y voy hacer que las corran" se quejaron.

Y tienen temor de que Máximo, el jefe de pintura consiga que se despida a todo el personal femenino, no hay día que no hostigue a las mujeres, las menosprecia, hay ocasiones que no les quiere asignar trabajo al insistir que las mujeres son para estar en el hogar, no en las industrias.

Nos leemos mañana..