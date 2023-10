Fuera de contrato

Mientas Altos Hornos de México siga sin cubrir salarios, el sector comercial seguirá afectado, una prueba es que la gente compra menos, lo que pueda tomando en cuenta que hay obreros que si trabajan pero no tienen el mismo salario y prestaciones que en AHMSA y eso deteriora su economía.

Al menos es lo que alcanza a percibir el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdez Pérez, quien dice que ha sido un año muy difícil pesado en toda la extensión de la palabra, solo en eventos tradicionales a lo largo del año hay un movimiento un poco más a la alza.

Para tratar de mover este sector vienen dos eventos muy buenos el primero es el Buen Fin en noviembre y el segundo el sorteo anual del comercio organizado a celebrarse en diciembre, eso se hace para motivar al consumidor pero como dijo líneas arriba la gente no tiene para comprar.

Lo cierto que si para diciembre se mantiene paralizada la empresa, la situación será muy pesada, no habrá forma de conseguir ventas como es costumbre, faltará la millonaria derrama de AHMSA, ojalá y ya pronto se tenga un acuerdo, que permita recuperar las actividades, por el bien de todos.

En tema sindical se maneja la versión de que los nuevos accionistas pretenden trabajar con el 60 por ciento de la plantilla actual, eso no es problema, cuestión de recordar que solo de sindicalizados hay cerca de 300 obreros listos para salir por cumplir 60 o más años de edad listos para su retiro.

Lo mismo ocurre con personal de confianza hay gente que cumplió su ciclo laboral entonces serían los primeros en buscar su salida, claro si es cierto que tienen ese proyecto, porque en verdad todo sigue estancado, no hay manera de ver la salida al final del túnel, todo sigue oscuro.

Cuestión de recordar que ya transcurrieron dos semanas desde la última ocasión que el licenciado Ancira, hizo su declaración, en el transcurso de la semana el Presidente López Obrador, volvió a tocar el tema pero con su misma posición que Ancira, deje la empresa y entonces a jalar.

Por esa razón entre los principales actores se mantiene el mismo comentario, esto va para largo, de eso no hay la menor duda, no hay manera de conseguir la reactivación de la empresa e incluso no hay la visita de los nuevos accionistas y las dos plantas siderúrgicas siguen a oscuras.

Por otro lado, el fantasma de paro se pasea por maquiladoras automotrices principalmente Nemac que es proveedora de las armadoras de Estados Unidos que permanece paralizadas por la huelga, eso traerá impacto negativo en esa empresa que opera en la vecina ciudad de Frontera.

En este sentido Mario Galindo, dirigente de la CTM de Frontera, dice que no se descarta que eso ocurra, por lo tanto y para proteger la fuente de trabajo es necesaria la aplicación de los paros técnicos, que representa pagar menos salarios a los trabajadores y pegaría en la economía familiar.

Lamentó que eso ocurra en prácticamente la recta final del año, porque si incidiría en el pago de aguinaldo, serían dos meses paralizadas las empresas entonces al momento de hacer el manejo para cubrir la prestación, y por supuesto que sería un porcentaje más bajo que el normal.

Dice que es lamentable que eso ocurra pero nada se puede hacer si la huelga de armadoras en Estados Unidos no se levanta, eso impactaría en las operaciones cuando menos de Nemac, por esa razón como dirigencia sindical, estarán listos para proteger la fuente de trabajo por medio de los paros técnicos.

