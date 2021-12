Hasta la fecha no hay reportes de trabajadores sospechosos de COVID-19 ni con influenza, pero es necesario mantener vigentes todas las medidas sanitarias y de esa manera mantener estadísticas positivas, de cero contagios o enfermos, señaló el vocero de la Sección 147del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, dijo que todos los días comisionados de seguridad levantan reporte sanitario, pero no hay un solo caso eso obliga a seguir aplicando todos los protocolos que ordenan autoridades incluso de ser posible evitar reuniones colectivas por posadas y fiestas familiares.

"Todos los días conozco los reportes de autoridades sobre contagios por COVID-19 y la estadísticas se mantienen, hay casos de personas afectadas por el virus, a pesar de la lucha contra la pandemia los reportes indican que todavía no se puede regresar a la normalidad" enfatizó.

De obreros con influenza apuntó que tampoco hay reportes se conoce que buen número ya se vacunaron contra esa enfermedad que aparece en temporada invernal, los síntomas son similares al COVID-9 por ello el compromiso es vacunarse, y estar protegidos esta temporada invernal, apuntó.

Por el rumbo de la 288, la directiva sindical tronó contra medicina de trabajo del Hospital AHMSA, resulta que de 35 aspirantes a obreros de la planta dos 31 no pasaron el examen médico, lo peor que no les aclaran las causas, se limitan en decir que no pasaron y de ahí nadie los saca.

En este sentido el vocero Julio Cesar Aguilera Silva, dice que funcionarios sindicales, piden que acepten una segunda revaloración, incluso con médicos particulares pero no responden, los médicos del hospital AHMSA simplemente no quieren atender la petición y eso impide contratar 35 obreros.

"Todos son hijos de compañeros, los muchachos tienen quieren se les aclare porque no pasaron el examen pero no responden, eso ha causado mucho malestar entre los aspirantes y sus padres que son trabajadores en activo por lo cual merecen respeto y se les aclaren la cosas.

Dijo que ante esta postura la directiva sindical optará por un segundo examen, al mismo tiempo que medicina de trabajo del Hospital AHMSA entregue los expedientes y aclare las cosas, no se vale que el manejo lo hagan a lo oscurito, es falta de respeto tanto para los aspirantes, para sus padres y la directiva sindical, así de ese tamaño la cosas.

En tema de trabajo, la cadena Pollo Loco, abrió su bolsa de trabajo, por medio del Servicio Estatal del Empleo arrancó el proceso de reclutamiento y selección de interesados en laborar en esa franquicia de comida, son 35 plazas para contratación inmediata, dijo Edna Miroslava Heredia Alarcón.

La encargada de la oficina, señaló que la oferta de trabajo está dirigida a cocineros, parrilleros, cajeros, vendedores, ayudante de cocina, limpieza y ayudante nocturno, y destacó que la mañana de ayer 55 aspirantes se acercaron para la entrevista con los encargados de reclutamiento.

Indicó que en cierta forma la contratación será inmediata Polo Loco tiene planes de iniciar operaciones el 15 de diciembre, los seleccionados serán enviados a cursos de capacitación en Monterey, por ello empezaron el proceso de reclutar mano de obra que cumpla con el perfil del puesto.

"Si hay interés por trabajar en ese negocio, la prueba es que desde temprana hora arribaron a las oficinas del SEE cerca de 55 aspirantes, la totalidad fueron entrevistados por los representantes del negocio y en los próximos días tomarán la decisión de contratar a quienes consideren aptos" apuntó.

Nos leemos mañana..