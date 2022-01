Hay un tema bastante interesante, resulta que trabajadores que salieron por retiro voluntario de AHMSA, dicen que ya es tiempo de que la empresa empiece a programar el pago del finiquito, que prácticamente enero terminó y en febrero es buena fecha para empezar a cubrir los primeros finiquitos.

Recuerdan que en el convenio se estableció hasta por un año, entonces en base a ello consideran que hay elementos para no esperar a marzo, cuando empezaron caer las primeras bajas, en pláticas con ex obreros, dicen que son conscientes de la situación que vive la empresa pero ellos quieren su lana.

Pero de que la empresa cumple de eso no hay duda, claro que no será a todos de un solo golpe, serán programados de acuerdo a la fecha de salida, se calcula que son pocos más de cien trabajadores de ambas siderúrgicas, es una suma bastante elevada que tendrá que cubrir AHMSA.

Y de los nuevos retiros voluntarios de este año aún no hay nada, hay que tomar en cuenta que la pandemia sanitaria, prácticamente detiene toda la actividad, es cuestión de recordar que sigue el trabajo en casa y otros por su edad no pueden acudir, ojala y esto cambie, para eso hay que atender recomendaciones de no salir de casa.

Por el lado de los chavos pensionados, el cierre de la sucursal de Banamex en la zona centro traerá serios trastornos a miles de jubilados y pensionados del IMSS, que desde el martes serán obligados a desplazarse a la que opera en la colonia Guadalupe o hasta Estancias al Mall a donde se reubicó la institución bancaria.

Jesús Castillo Suárez, dirigente del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados, dijo que ante el escenario que se avecina, se traslado a la presidencia municipal a dialogar con el regidor Leonardo Rodríguez Cruz, a quien expuso la situación y juntos analizan la manera de encontrar solución.

Una acción podría ser que la presidencia municipal asigne unidades para transportar a los pensionados, ya sea a la oficina matriz de la Guadalupe o al Mall, es una alternativa que no se puede descartar, pero falta conocer de donde saldrían las unidades si de la plaza o de diversas colonias.

Lo anterior tomando en cuenta que pensionados de las colonias del oriente, sur y del sur poniente como la Miravalle, son los que van a necesitar ese servicio y no es fácil conseguir que salgan de diversas partes, al menos que el municipio tenga disposición de cubrir el costo por el servicio.

Un tema social también interesante, los propietarios de unidades extranjeras no deben caer en manos de Antonio Tirado Patiño, es una persona profesional en la mentira y el fraude, en San Luis Potosí, tiene una serie de denuncias, recibió dinero y retiró las oficinas, eso prepara para los Coahuilenses, advirtió Armando García Grimaldo.

El dirigente de la UCD Nacional, dijo que Tirado Patiño, no responde a las acusaciones en su contra actúa de manera cantinflesca para evadir las preguntas, es un experto en no responder, para ello utiliza nombres de Secretarios de Estado y desviar la atención es la manera como se comporta.

"Yo recomiendo a todos no dejarse engañar por ese usurpador, dice que es dirigente de la UCD pero no representa a nadie, el causó baja de la organización y tengo los papeles para demostrarlo, acepto el reto de presentarme a la plaza principal y en presencia de un Notario Público, presentar documentación" señaló.

García Grimaldo, destacó que a pesar de aclarar públicamente que tiene disposición del debate, Tirado Patiño, no responde y sigue con su acción de hablar de más, de prometer muchas cosas a cambio de dinero, en San Luis Potosí, lo siguen esperando a que regrese el dinero. Así de ese tamaño el pleito.

Nos leemos mañana..