De acuerdo al programa hoy arranca la jornada de vacunación a personas de 30 a 39 años que se quedaron rezagados, el puesto de vacunación estará instalado en el Auditorio Milo Martínez, la recomendación es presentarse y de esa manera estar protegido contra el COVID-19.

En este sentido el dirigente cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, exhortó a la población en ese rango de edad que no se les aplicó la segunda dosis, acudir es necesario que no haya rezagados, además no se descarta la posibilidad de que en empresas se pida el comprobante como requisito para ser contratado.

Será a las ocho de la mañana de hoy viernes cuando arranque esta campaña, los que se vacunaron del 28 al 31 de julio, los días del primero al 3 de agosto, ellos tienen oportunidad de recibir la segunda dosis, dentro de esta fase aplicada para no dejar a nadie en ese rango de edad sin la segunda dosis.

Será hoy viernes, lunes 6 y martes siete, para ser vacunados deberán presentar copia y original de la primera aplicación, copia del INE, del CURP, y llevar su pluma al no permitirse compartir, lo anterior por ser dentro de los protocolos sanitarios y medidas para evitar contagios.

Por otro lado, la Feria del Empleo organizada por el gobierno de Coahuila, favorece a desempleados a quienes se les facilita entregar solicitud, además es en lugar cercano y se evitan muchos gastos por transporte, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que por falta de trabajo, en ocasiones el buscador de empleo no tiene dinero para cubrir gastos de transportación a las empresas, por ello con la feria del empleo se les da oportunidad de ahorrarse ese gasto y contactarse directamente con empresas que contratan.

"Conozco casos de personas que van de una empresa a otra con solicitud en mano, muchas veces no tienen oportunidad, no hay contrataciones por ello la importancia de celebrar la Feria del Empleo, en cierta forma no hay necesidad de buscar sin encontrar oportunidad de trabajo" apuntó.

Garza Bernal, recordó que en la última Feria del Empleo celebrada el pasado martes, hubo más de mil ofertas de trabajo, en empresas, industrias y comercios en general, que abrieron su bolsa de trabajo, los que acudieron tuvieron oportunidad de analizar lo que mejor les conviene, apuntó.

Y al seguir el respaldo al licenciado Alonso Ancira Elizondo, ahora fue el obrero Luis Homero Arévalo Orozco, quien dijo que el apoyo al presidente de AHMSA es porque tomó la mejor decisión tanto para la empresa como para los trabajadores y sus familias, es garantía de que no se tocan las fuentes de trabajo.

"También tengo la seguridad que con la experiencia que tiene, va a salir adelante en todos los proyectos, que hará todo lo necesario por recuperar la producción y ventas, es lo que todos queremos, alrededor de AHMSA giran miles de empleos tanto directos como indirectos" apuntó.

Dijo que en el interior de la empresa hay jubilo entre trabajadores, todos coinciden que el licenciado Ancira, pronto dará a conocer noticias importantes, y lo mejor que no habrá recorte de personal como lo contemplaba Julio Villarreal, reducir la plantilla laboral y despedir miles de trabajadores.

"Antes de conocer el rompimiento de la asociación vivíamos en incertidumbre, ahora se vive otro panorama de más confianza, más seguridad en mantener las fuentes de trabajo, ojala y pronto se reactiven los departamentos que siguen paralizados por la persecución de López Obrador, contra Ancira y la empresa" apuntó.

Nos leemos mañana..