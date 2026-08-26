Julián en México, atiende asuntos

A pesar de que Julián Torres Avalos, se desplazó a la ciudad de México, la reunión semanal se llevó a cabo y se informó a los ex trabajadores que el motivo de la visita a la capital del país es para reunirse con funcionarios de diversas dependencias a efecto de aclarar dudas d trabajadores.

Fue en la reunión celebrada ayer en la plaza principal, en donde los ex trabajadores conocieron que sigue vigente el acuerdo de reactivar medidas de presión en caso y el próximo 25 de septiembre vuelve a suspenderse el remate de Altos Hornos de México o no se presenten posturas.

Los obreros fueron claros al refrendar su decisión de no seguir con los brazos cruzados, porque eso permite que se alargue el proceso de vender la siderúrgica y en cierta forma alargar hasta el próximo año otra subasta pero no hay manera de conocer si en realidad hay empresarios interesados.

Esas dudas aumentan la tensión entre los ex trabajadores que piden seriedad porque un día y al siguiente también circula diversa información pero el tiempo transcurre y todo sigue igual que como al principio mientras los obreros afectados se mantienen sin un solo recurso por falta de liquidación.

En otro tema, ni el primero de septiembre ni el primero de octubre será asueto laboral, de acuerdo a la reforma el descanso obligado será hasta que cambie la presidencia de la república, es decir cada seis años a eso se suma que se modificó la fecha antes era el primero de diciembre de cada seis años y ahora será el primero de octubre.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral dijo que lo que no cambió es la fecha del informe presidencial el primero de septiembre pero no es festivo laboral como se maneja entre trabajadores será un día normal de trabajo de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo.

"Claro que es importante que los trabajadores conozcan que el primero de septiembre no es asueto laboral obligado de esa manera no programen el descanso porque después les pega en sus ingresos, porque se descuenta ese día de salario, no se deben confundir" detalló el funcionario.

Ramírez, señaló que los únicos días de asueto laboral, es el primero de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el primero de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre fuera de esas fecha las actividades laborales son normales.

Por otro lado, Protección Civil puede asesora, revisar y dictar medidas de seguridad a albañiles y trabajadores que laboran en la alturas, sobre todo por donde se encuentran líneas eléctricas, porque una omisión o error se convierte en accidentes que muchas veces cobran vidas.

El director de la dependencia Pedro Alvarado Flores, dijo que si es necesario que particulares que contraten personal para obra civil, mantenimiento o construcción de viviendas busquen la asesoría de la dependencia puesto que de esa manera reciben información real y exacta.

Lo anterior al recordar que en el transcurso de un año se han presentado funestos accidentes en donde albañiles pierden la vida, por error se les olvida que trabajan a las alturas y una mala maniobra se convierte en accidente al rozar las líneas eléctricas y viene el fatal desenlace.

"Los integrantes de Protección Civil están preparados para acudir al domicilio donde se va a realizar la obra, se cuidan todos los detalles y se entregan sugerencias para que al momento de subir al techo tomen en cuenta la presencia de líneas eléctricas y trabajen con medidas de seguridad personal" indicó.

Nos leemos mañana..