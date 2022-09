La carestía de la vida imparable, todos los días se registran aumentos de precios, en donde más pea es en los productos de la canasta básica, es decir los alimentos que no pueden faltar en la mesa de las familias, es lo más lamentable, se pulverizó el salario, dijo Carlos Garza Bernal,

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, indicó que la queja de los trabajadores es porque cada semana que acuden a surtir la despensa se encuentran que todo subió de precio, o compran menos o gastan más no hay de otra por el ajuste en precios.

“Hay compañeros que dicen ante surtían la despensa con mil 300 pesos, actualmente para surtir todo gastan mil 600, es decir 300 pesos más que pega en el bolsillo de los trabajadores y sus familias, por esa razón, señala que lo correcto es detener el incremento en precios.

“Pero no se va a lograr si no se detiene el incremento al precio de la gasolina y diesel, eso provoca que se incremente el precio del flete, ni productores ni comerciantes quieren absorber esos ajustes y lo cargan al consumidor final que es el más afectado por este descontrol” señaló.

Por el lado de Teksid, Napoleón Gómez Urrutia, emplazó a huelga a la empresa, en un claro intento por evitar el recuento, no quiere que los trabajadores participen y de manera secreta decidan quien los represente el Contrato Colectivo de Trabajo, acción condenable por completo.

Nora Salinas, representante de la CTM estatal, dijo que con argucias Gómez Urrutia, intenta detener el recuento, sabe que se está perdido, pero lo más preocupante es que no tomó en cuenta a los trabajadores para tomar el acuerdo de emplazar a huelga, y afectar la fuente de trabajo.

Incluso ha dicho que no le interesa si la empresa cierra, no le importa el daño que se ocasiona a más de mil trabajadores, el recuento se va a celebrar el lunes 20 a partir de las seis de la mañana, será bajo el sistema voto secreto y a puerta de factoría, para garantizar el derecho a los obreros de decidir.

“No es posible que el senador haya emplazado a huelga sin tomar en cuenta a los trabajadores, no hubo asamblea, por ser el líder dejó a un lado los derechos de los obreros de decidir si estaban o no de acuerdo en emplazar a huelga, eso no es legal, es por la desesperación que tiene” apuntó.

Del lado social, el encargado del Repuve en la región Alejandro Pérez Fernández, recordó que el lunes vence el decreto Presidencial por lo tanto se acaba el plazo para regularizar unidades extranjeras, aunque dejó abierta la posibilidad de que se amplíe el decreto hasta diciembre.

“Es lo que se comenta que existen posibilidades de que el Presidente alargue el plazo de esa manera beneficiar a más propietarios de unidades chuecas con interés en poner al corriente su propiedad, aún no existe nada oficial pero es lo que se escucha que eso puede ocurrir en los próximos días” señaló.

Por otro lado dijo que hoy 15 de septiembre se atenderá a los rezagados, es decir personas que por cuestiones personales, familiares o de trabajo no acudieron el día y la hora que tenían la cita, hoy es el día es cuestión de que lleven su documentación., donde ya pagaron y la cita que en su momento se les expidió.

De esa forma estén en condiciones de cumplir con la legalización de sus unidades y cuidar el patrimonio familiar, y dijo que los que se encuentren en esas condiciones hoy tienen oportunidad de presentarse con su documentación en mano, este día será para atender únicamente a rezagados.

Nos leemos mañana..