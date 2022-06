La falta de mano de obra especializada, pega en Maxión Inmagusa, por ello el plan es formar un programa de vinculación con universidades de manera que se empiece a capacitar soldadores, técnicos entre otras especialidades, es la forma como las industrias podrán contratar y cubrir plazas.

En este sentido el director de imagen de la empresa Arturo Guevara Campos, dijo que entre los factores para que se registre ese fenómeno, es el tema de la pandemia sanitaria, y los problemas que eso trajo, mucha gente migro de la región en busca de oportunidad de trabajo ya no regresa.

Otro punto es la recuperación de diversas industrias que demandan mano de obra, ofrecen algo más y se llevan a los pocos trabajadores especializados, por ello insiste que lo correcto es trabajar de la mano con universidades en la formación de los próximos técnicos y en especialidades que la industria demanda.

"Estamos trabajados ando en este tema, al menos en Maxión Inmagusa, el problema principal es por la falta de Soldadores, el resto de la industrias tendrán que presentar sus necesidades y que las escuelas diseñen su curricula y planes de estudio en función a esos puntos" señaló.

Por otro lado desde el pasado martes Erasmo Morales Garnica, asumió su función de delegado especial del CEN del Sindicato Democrático Minero, con ello se refuerza la organización y hay condiciones para la aplicación de los proyectos que se tiene contemplado, incluso Oliverio López, también seguirá de frente en esa comisión.

Como se alcanza a observar el plan es contar con todo un equipo que responda a los retos que se avecinan, lo importante es que se mantendrá la unidad de los trabajadores y directivos sindicales, eso es lo que cuenta, Leija es consciente de que se tiene que formar un buen staf que presente alternativas.

La raza de la planta dos mantenía esa interrogante las causas por las cuales Erasmo no tomaba la comisión que le asignaron dentro de los trabajos de la Convención Nacional, y es que en realidad que si tiene gente dentro de la planta dos, es bien visto sobre todo buen orador de eso no hay duda.

Ahora lo que resta es esperar que sigue conocer los planes y proyectos pero sobre todo trabajar de común acuerdo, dirigir una organización de ese tipo no es cualquier cosa, la raza de AHMSA es gente brava por ello reforzar el equipo siempre es bueno para salir adelante.

En la 147 el vocero Carlos Garza Bernal, insiste en su exhorto a la sociedad a no bajar la guardia, entender que el virus sigue presente es cuestión de observar el reporte diario que manejan autoridades, no hay día que no se presenten nuevos contagios, incluso en el de ayer hasta una defunción.

Señala que por reportes de comisionados ante el IMSS, en cierta forma la institución se encuentra en alerta, al igual que el resto del sector salud, por ello se requiere de la respuesta de la sociedad, que entiendan, es necesario seguir aplicando los protocolos sanitarios que incluye la sana distancia y el uso de cubre bocas.

"Las autoridades mantienen la alerta sanitaria, no hay dicho que esto acabó, es cierto poco a poco la vida se abre a su forma normal, pero la recomendación siempre ha sido la misma, seguir aplicando los protocolos sanitarios, no hay tiempo para relajarse o pensar que ya la hicimos" apuntó.

Y tiene razón el vocero sindical, es común observar en la calle gente que camina como si nada, sin cubre bocas, sin guardar la sana distancia, a final quien pierde son aquellos que se cuidan, si se mantiene a la alza la estadísticas de contagios lo seguro es que se tengan que aplicar fuertes medidas y eso a nadie le gustaría, así que a cuidarnos.

Nos leemos mañana..