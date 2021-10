La inflación se encuentra arriba del cinco por ciento como se encuentra el mercado, fácilmente para fin de año se colocará por encima del seis por ciento rebasando los pronósticos estimados por autoridades, señaló el Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Gerardo Mireles Castillo, dijo que nadie puede negar que cada semana se compra menos con el mismo dinero que cuando empezó el año, como ejemplo se encuentra el precio del gas Lp que cada semana se dispara a la alza, ocasionando serios problemas a la economía familiar.

Recordó que en diciembre pasado se pronostico que para este año la inflación no sería arriba del 4 por ciento pero conforme avanzó el 2021 eso queda en nada, es un aspecto que no se puede negar, los mismos comerciantes reconocen que tienen que aumentar los precios porque a ellos también se los ajustan.

Eso ocurre en razón del incremento al precio del diesel, los negocios que mueven mercancía tienen que ajustar sus costos, tomando en cuenta que se aumenta la salida de dinero solo por comprar diesel, a final quien paga las consecuencias es el consumidor que compra menos.

Dentro del mismo tema sindical, la Chiva Sibrian, dice que a pesar de vivir bien por AHMSA, un grupo de unos cinco trabajadores insisten en buscar la manera de dividir a la mayoría y utilizan las redes sociales para hacer señalamientos de todo tipo, sin recordar que la empresa es primero.

"Y no lo hago por ser barbero, lo hago consciente de todos los beneficios que a lo largo de los años he recibido junto con mi familia, como que no es moral hablar de la empresa que te da para cubrir todos tus compromisos, el interés de la mayoría no puede estar por encima de la mayoría" señala.

Lo anterior en razón de que hay quienes dicen que es preferible que la empresa truene, otros señalan que bajaron los ingresos, en esto último tienen razón, si cae la producción y ventas claro que pega en el bono, pero es preferible poco que nada, o sea perder el trabajo por el cierre de AHMSA.

Por ello exhortó a la mayoría a no dejarse llevar por ese grupo de trabajadores que ven sus intereses antes que los colectivos, al más puro estilo Napista, en donde los obreros son utilizados para beneficio del Senador, e insistió que primero es la fuente de empleo, después los intereses personales.

En otro tema, se cumplió, ayer siete mil personas de 18 a 29 años de edad se les aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la marca Astrazeneca, de esa forma quedaron protegidos contra el virus, dijo Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción del Sector Salud y los exhortó a no bajar la guardia.

Explicó que esta fase de vacunación inició a las ocho de la mañana para las once ya se habían aplicado dos mil 500 dosis, el resto seguiría conforme avanzara el día y aclaró que todos los que acudieron fueron vacunados, la cifra del biológico es de acuerdo a la estadística de la primera dosis.

Dijo que esta campaña seguirá hasta el próximo martes, en los dos puestos de vacunación, el Auditorio Milo Martínez y Casa MECED, que fueron habilitados como puntos estratégicos y dar oportunidad a que el desplazamiento sea menos pesado, por ello se autorizó uno al oriente de la ciudad.

"Recibimos un paquete de 45 mil 600 dosis, misma cantidad que corresponde a este segmento de la población a quien se le aplicó la primera dosis, por ello la importancia de no acudir si no tienen la primera vacuna, no serán atendidos, de acuerdo a la programación hecha, será hasta el martes cuando concluya esta fase" apuntó.

Nos leemos mañana..