Para el Secretario General de la Sección 147 Gerardo Mireles Castillo, la pesada tarifa eléctrica, obligó a trabajadores pedir a su dirigencia sindical que busquen la manera de que Comisión Federal de Electricidad aclare las causas del aumento en la facturación, hay casos que el incremento se colocó en un cien por ciento afectando la economía familiar, dijo.

El líder de los obreros que trabajan en la planta Uno de Altos Hornos de Mëixco, señaló que conforme los trabajadores reciben la facturación del bimestre acuden al recinto sindical a dos cosas, la primera, a pedir que presionen a CFE y aclare las causas del fuerte incremento a la tarifa.

"También con recibo en mano piden se les gestione préstamo para estar en condiciones de cubrir el pago de luz, CFE es un empresa que no acepta convenios de pagos, tienes que cubrir el adeudo total o cortan el servicio, dicho de otra manera o pagas o pagas, es la política de esa empresa" señaló.

Indicó que ante la presión obrera y del resto de los usuarios Comisión Federal de Electricidad tiene el compromiso de aclarar las cosas no esperar manifestaciones de la población que según se ha escuchado se organizan para acudir a las oficinas a plantarse y exigir aclaren las cosas.

Por el lado de la CTM de Frontera, el programa de vacunación contra el COVID-19 debe de agilizarse, hay cientos de personas de todas las edades rezagadas, además a los muchachos de 18 a 29 años solo se les aplicó una dosis, eso puede causar problemas sanitarios y aumento en reportes de contagios, dijo el dirigente de la Federación Frontera de la CTM.

Mario Dante Galindo Montemayor, señaló que la pandemia no cede, mientras las etapas de vacunación al parecer se detuvieron, programaron otra pero los coordinadores no lo dan a conocer públicamente, todo indica que no quieren se den a conocer fallas que se presentan en los centros de vacunación.

"Es necesario tomar las cosas como son con la magnitud e impacto entre la población, con las dos vacunas se corren riesgos, eso se tiene que dimensionar para aquellos que aún no se les aplica cuando menos la primera dosis, los coordinadores tienen que tomar las cosas con seriedad" apuntó.

Incluso dijo que en los actuales tiempos de pandemia está prohibido enfermarse, antes cuando alguien estornudaba, se decía salud, hoy es al contrario de inmediato se hacen a un lado o se retiran eso es por la pandemia, hay temor a contagios por eso es obligado avanzar en las campañas de vacunación, apuntó.

Y en otros temas, el Sindicato de Macheteros es otra prueba más del fuerte desempleo, de la desesperación por conseguir un empleo, eso se alcanza a apreciar con el arribo de cuando menos unas 30 mujeres que con solicitud en manos acuden a las oficinas sindicales, van en busca de trabajo.

En este sentido Aureliano González Cruz, dirigente de la organización sindical, dijo que no hay día que no reciba solicitudes de mujeres que piden trabajo, por años las maniobras de carga y descarga ha sido exclusiva de hombres, pero las cosas cambian ahora más por el concepto de la equidad de género.

"Incluso cuando platico con las solicitantes de empleo, les cuestionó si conocen de maniobras y a respuesta siempre coincide, la necesidad de trabajo es más fuerte que lo pesado de esa actividad, muestran interés por aprender y aplicarse, es la manera de sacar el diario sustento" señaló.

Ante este panorama no descartó que pronto se pueda observar a mujeres en labores de carga y descarga, actividad que tiene años dirigida a personal masculino, eso da una idea de la realidad son pocas las oportunidades de trabajo, y prefieren incursionar en tareas que antes no pensaban aplicarían, apuntó.

