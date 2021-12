La primera petición del Sindicato de la Sección 147 para el alcalde Mario Dávila Delgado, es que reactive la ruta FOVISSSTE –Pueblo-AHMSA que tiene más de un año sin operar causando serias molestias a miles de habitantes del norte de la ciudad, el más antiguo de Monclova.

El vocero Carlos Garza Bernal, dijo que trabajadores y sus familias, resultan afectados ante la acción de la empresa transportista Sesa, que de un día para otro suspendió el servicio, obligando a ese segmento de la población a trasladarse en taxi, tanto al centro de la ciudad, IMSS o sus trabajos.

"No es posible que el sector más grande de la ciudad no cuente con servicio de transporte de pasajeros, por ello la petición al alcalde es que desde el primer día de su administración ponga orden y obligue a la línea transportista que reanude el servicio, ya no se puede seguir en las condiciones actuales" apuntó.

Incluso dijo que si esa empresa no tiene unidades que se encuentre la manera de liberar concesiones o bien que Sesa frente placas, lo que se tenga que hacer que se haga pero solucionar el problema de inmediato es la demanda de miles de habitantes de todo el sector norte de la ciudad.

Por el rumbo de la 288 el Látigo Rios, dice que la posición de Paco Morales, no es correcta, se dice dirigente de la 147 cuando hace dos años causó baja por problemas auditivos, es decir ya no es trabajador por lo tanto no tiene porque involucrarse en asuntos que corresponde a trabajadores en activo.

Señala que en un video Paco Morales, asegura que en enero Villacero toma el control de la empresa, que no quiere nada con el Democrático, pero es una versión falsa, lo que busca es llamar la atención con ese asunto, pero no se vale que se involucre en asuntos de la empresa y sindicato.

"Puede ser que el señor hizo esos comentarios por ser diciembre y recibir apoyo del senador Gómez Urrutia, pero no es de esa manera como puede actuar, simplemente ya no es trabajador, eso le impide tomar partido de un caso que en realidad no le corresponde por ser ex obrero" indicó.

Apuntó que con esa posición muestra que no le interesa para nada la situación de AHMSA, siempre hay que mandar buenas señales a clientes de la empresa, afortunadamente ya todos conocen que el señor Paco Morales, no tiene calidad moral para opinar de ese tema y es mejor se haga a un lado total ya pasó diciembre y el aguinaldo.

Ya teníamos tiempo de no hablar del Sindicato de Macheteros, Octaviano González Cruz, dice que hicieron una tregua navideña, peo apenas brinque el año y volverán a salir en defensa de los derechos de este segmento de trabajadores que siguen relegados a pesar de que están capacitados para maniobras de carga y descarga.

Incluso, señala que se investiga a negocios que con argucias consiguen mano de obra, pero en cierta forma regalan el trabajo, los hacen que se peleen cuando los gerentes salen a preguntar quien trabaja por 200 pesos, es mucha la necesidad que levantan las manos, otros se quedan callados.

"Es cuando vuelven a preguntar quien trabaja por 150 pesos" de esa forma lucran con la necesidad de trabajo de este segmento de trabajadores, los más afectados con esas prácticas de aprovechar la necesidad de trabajo, por ello vamos a actuar para detener esa mala e inhumana acción" señaló.

Y don Octaviano, es gente que sabe cómo actuar en casos de ese tipo, eso quiere decir que la cosa se pondrá buena, que habrá noticias apenas brinque el año y como dice, "vamos a transitar por el sendero de la ley, no queremos dar mala imagen de la ciudad, pero queremos respeto" señala.

Nos leemos mañana..