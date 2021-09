La semana que hoy inicia será un poco tranquila en el tema sindical porque en lo social hay que seguir al pendiente de lo que ocurra con los monclovenses detenidos en diversos penales de Texas, enfrentan condiciones muy pesadas mientras aquí en Monclova sus familias angustiadas y con el llanto en sus ojos.

Al tocar el tema sindical Gerardo Mirles Castillo, en su posición de Secretario General de la Sección 47, dice calma, a esperar tiempos, aún no es el momento para empezar con campañas, ese llamado o exhorto es para trabajadores que empezaron a moverse, quieren un hueso sindical.

Hay quienes buscan ser parte de la comisión revisadora del Tabulador Salarial, otros al comité de huelga y los más astutos van por la grande es decir por la Secretaria General, a renovarse la primera decena de abril del próximo año pero con meses se empiezan a mover y atraer la atención de sus compañeros.

Y tiene razón Mireles, los tiempos actuales de pandemia no son para reuniones colectivas, tampoco para gastar a manos llenas, es cuestión de recordar que en cada evento gastan mucho dinero, y ha final muchas se quedan sin ganar, a mitad de camino y con muchas deudas, así calma y nos amanece.

Y hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonito mensaje, muy reflexivo, en ocasiones por la angustia, temor o miedo que vivimos no tomamos en cuenta que Dios hace las cosas a su manera, sus tiempos son perfectos, ojala y la lectura les ayude a reflexionaren este andar por la vida.

Cuenta la historia que en un pueblo, en años pasados una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una oración al Creador:

"DIOS Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada, para que no entren a matarme". En ese momento escuchó a los hombres acercarse a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita, por el miedo no se dio cuenta que la presencia de la araña era. Respuesta a su suplica.

La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado: -"SEÑOR, te pedí ángeles, no una araña."Y continuó: "SEÑOR por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme".

Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó esta conversación:

- Entremos en esta cueva.- No. No hace falta. -¡Mira, hay una telaraña! Es imposible que haya podido entrar en esta cueva sin romperla. Sigamos buscando en las otras Los malhechores se retiraron, la araña logró que no entraran sin duda alguna eso le salvó la vida.

Reflexión: muchas veces pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero DIOS nos da aquellas pequeñas cosas que se pueden volver grandes.

A veces pedimos muros para estar seguros, pero DIOS en cambio nos pide confianza en Él.

Y también para dejar que Su poder se manifieste y haga que algo como que una telaraña nos de la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que DIOS sabe lo que realmente necesitamos. ¡Confía en Él!... Y permite que se haga Su VOLUNTAD y no la tuya.

Hermosa reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana...