La tarde de ayer se escuchó entre los trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, que en la caravana de ayer coordinada por Fidencio de León, participaron gente externa tanto a la empresa como al sindicato democrático, incluso dicen que estaban ofreciendo un apoyo económico.

Eso lo dijeron trabajadores que viven en el Ejido Ocho de Enero, se comunicaron para decir que lo correcto es mostrar su ficha para demostrar que si son trabajadores en activo y no buscar la manera de confundir a la base trabajadora o tratar de llamar la atención con un nutrido grupo de supuestos simpatizantes.

Lo correcto es ser honesto, recordar que es juego limpio, no se permite la presencia de gente externa que no labora en AHMSA, al menos es el reclamo de trabajadores que viven en el Ocho de Enero y que fueron invitados a participar previa compensación en efectivo, según dicen.

Además una caravana no es sinónimo de votos a favor, la historia así lo consigna recuerdo una manifestación del Peto Montano, a favor de Valentín Plata, el Peto dijo "con esto ganamos, y la sorpresa fue el triunfo arrollador de Ricardo Rodríguez Rocha, así que no que echar las campanas a vuelo.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor y Petróleos Mexicanos tienen el compromiso de investigar el caso de la gasolina adulterada y proceder contra las Estaciones de Servicio involucradas, además exigir la reparación de los daños ocasionados a las unidades automotrices, dijo Carlos Garza Bernal

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que los daños son bastantes pesados, una unidad nueva la bomba de gasolina tiene un costo de 30 mil pesos más la mano de obra, el precio más bajo es por cinco mil pesos, por ello se tiene que obligar al propietario de la gasolinera a responder.

"No es justo que los propietarios de los vehículos asuman los gastos, el propietario de la gasolinera puede argumentar que no tienen ticket para comprobar que surtieron en ese negocio, pero hay manera de demostrar, no es posible que las cosas se quedan así como si nada hubiera pasado" señaló.

Dijo que Pemex, tiene equipo especial para verificar en los depósitos de todas las gasolineras, medir la calidad que marca es la forma como se va a identificar la causa del problema, lo que originó la venta de gasolina adulterada, si fue error o algo premeditado, enfatizó.

En otro tema no más accidentes en minas, nada puede ser obligado a trabajar en un área donde no existan condiciones de seguridad, la Secretaría del trabajo está obligada a vigilar los centros de trabajo, no queremos otra tragedia dijo Gerardo Flores Escobedo, vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Al participar en la conmemoración del 53 aniversario de la tragedia donde murieron 153 trabajadores por la explosión en la Mina Guadalupe, el directivo sindical, señaló que como organización sindical son los más interesados en la aplicación de medidas de seguridad de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología.

Ante representantes de autoridades, familiares, líderes de las diversas secciones que forman a la organización sindical, el dirigente destacó que siguen en la defensa del derecho que como trabajadores tienen a proteger su integridad física con la aplicación de todas las medidas de seguridad.

Posteriormente se colocó una ofrenda floral en el obelisco que en honor a los 153 carboneros muertos, se construyó en este mineral, también se montó una guardia de honor, en donde participaron trabajadores, familiares, y dirigentes de las diversas secciones de esta organización sindical.

Nos leemos mañana..