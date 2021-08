La única forma de hacer entender a la gente sobre de usar el cubrebocas, es con sanciones

A decir del vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, La única forma de hacer entender a la gente sobre la necesidad de usar el cubre bocas, es aplicando sanciones, no es posible que por unos todos tengamos que estar inquietos al aumentar tanto defunciones como contagios por COVID-19, señaló.

Carlos Garza Bernal, dijo que comparte la medida sanitaria de multar a quienes no usen cubre bocas o no guarden la sana distancia, de esa manera será posible avanzar en el combate a la pandemia sanitaria, si no se endurecen las medidas sanitarias todos los días los reportes serán negativos.

"Hay personas que por comodidad no usan el cubre bocas, eso no se puede permitir, es tiempo oportuno de aplicar sanciones es la única manera de apoyar los esfuerzos de autoridades por combatir la pandemia sanitaria, de nada sirve todo lo que hacen si hay gente que no responde" apuntó.

Dijo que está comprobado, la gente usa el cubre bocas al ingresar a un comercio, pero ya en la calle se lo retira, esa imprudencia es lo que ocasiona que los casos por COVID-19 siga en aumento con el riesgo de que cambie el semáforo sanitario y volver a lo mismo del año pasado, apuntó.

Por el lado de la CTM de Frontera, de nueva cuenta Imelda Jiménez, volvió a demostrar que quieren mantener la inestabilidad en Teksid de México, siempre dice lo mismo y a final del día todo sigue igual, esa postura es para calentar el ambiente y ver la reacción de los trabajadores.

En este sentido a pesar de que la fracción Napista anunció que el Sindicato Minero es titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la empresa Teksid de México, la directiva cetemista no tiene información en ese sentido y mantiene a su cargo la defensa de los derechos de trabajadores, aclaró Mario Dante Galindo Montemayor.

El dirigente de la Federación Frontera de la CTM, dijo que hasta ayer ni la empresa ni la organización sindical tenían información oficial, por esa razón apunto que continúan como titulares del Contrato Colectivo de Trabajo, la empresa los reconoce como representantes de los trabajadores, apuntó.

Al dirigente sindical se le cuestionó sobre declaraciones de la fracción Napista que aseguran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia favorable y reconoce como titular del Contrato Colectivo de Trabajo al Sindicato Minero que dirige el Senador Napoleón Gómez Urrutia.

En este sentido Galindo Montemayor, apuntó que no tienen información y recordó que desde el 2014 los Napistas siempre dicen lo mismo pero sin presentar pruebas, además las autoridades deben informar a la dirigencia cetemista y hasta ayer no se tenía información clara y cierta.

La verdad no se entiende el porqué de esa actuación, hay quienes dicen que es otra cortina de humo de Gómez Urrutia, y desviar la atención de los mexicanos sobre la obligación de repartir 55 millones de dólares, quiere presionar a las autoridades ordenando paros locos y movilización de obreros.

Cuestión de revisar el pasado, los paros locos en todo el país que ha dejado miles de familias sin el diario sustento, trabajadores que por creer en el Mesías, se suma a los movimientos y después pierden su trabajo, lo peor que nadie los contrata y pruebas de esas hay y muchas.

Todo indica que esta ocasión es lo mismo presionar a autoridades y conseguir que no reparta los 55 millones de dólares, al menos es lo que dicen quienes conocen el historial del Senador, ojala y los trabajadores no caigan en el engaño, después tendrán que auto emplearse nadie les da trabajo.

Nos leemos mañana..