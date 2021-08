Lamentable el accidente en la región carbonífera, hasta donde se conoce los carboneros eran transportados en una unidad que chocó, murieron dos y 14 quedaron heridos, se dice que eran trabajadores de una de las minas del Senador Armando Santana Guadiana Tijerina, que los mueve como si fueran animales.

A decir de la activista Cristina Auerbach los mineros sufrieron el accidente cuando se trasladaban a su centro de trabajo en MINSA, empresa propiedad del Senador Morenista, el accidente ocurrió en Barroteran la mañana de ayer viernes de acuerdo reportes de autoridades.

Las unidades participantes fueron una camioneta y un camión de las clasificadas de tres toneladas que se utilizaba como transporte de personal, el reporte señala que fue un choque, lo que provocó la volcadura de la unidad en donde se trasladaba al personal a la empresa MINSA.

Ahora resta esperar si los deudos reciben la indemnización correspondiente pero también conocer cuánto cotizaban ante el IMSS, es común que siempre los registran con un salario más bajo al que perciben, ojala y el Senador responda a los familiares, otro accidente que enluta la región carbonífera.

En otro tema por la 147, todavía hay gente mal intencionada que busca la manera de mover el ambiente entre trabajadores aprovechan cualquier espacio y seguir tratando de confundir a la base trabajadora con un tema que en realidad ya está claro, el movimiento laboral es para cumplir con la reforma laboral.

La verdad que en todas las empresas del país se vive ese fenómeno, no hay empresarios que se arriesguen y se les aplique la millonaria multa, esa es la razón por la cual hacen los movimientos, aunque obreros traten de confundir y decir lo contrario, la realidad es clara en todos los aspectos.

Incluso el presidente de Canacintra Alejandro Loya Galaz, dijo que ese movimiento pega en empresas tanto a los que asumen a trabajadores como otras que desaparecen, y aclara que seguirá ese proceso al quedar prácticamente sin trabajo, la reforma al Out Sourcing les pegó y desaparecen.

Con lo anterior los obreros que aún no creen en la reforma, tienen para ponerse a pensar y dejar de comentar aspectos en otro sentido, en todas las empresas del país se hacen esos movimientos, es tanto como cumplir con la reforma laboral y evitar caer en sanciones, así se encuentran las cosas.

Por otro lado, el lunes los chavos que trabajan en AHMSA tienen cita con el destino, se programó la etapa de la primera aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al segmento de 18 a 29 años de edad, y se aclara que la etapa será exclusiva para obreros y empleados de la empresa.

En este sentido el Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que se les informó que ese día todos los trabajadores en ese rango de edad y rezagados podrán presentarse al puesto de vacunación, por ello los que tengan la jornada de segunda empezaron a manejar cambios de turno.

Aclaró que no tiene una cifra exacta del número de trabajadores en ese rango de edad pero todos serán vacunados incluso pedirán la ficha, de no presentarla no se les aplica, eso para evitar lo que ocurrió la anterior ocasión que personas no trabajadores de AHMSA acudieron a vacunarse.

“Eso provocó que buen número de compañeros se quedaron sin protegerse contra el COVID-19, por esa razón esta ocasión será obligado presentar la ficha, es un requisito indispensable, es la manera de evitar terceros, gente que no sea trabajador o trabajadora de AHMSA no será vacunada, la cita en el ICC” indicó..

Y en temas de macheteros, la dirigencia sindical ya empezó a moverse y fuerte para recuperar la actividad que poco a poco desapareció, mediante escrito, se solicitó al área de auditoría del IMSS, investigar un negocio de la zona centro, el propietario comete simulación fiscal, además tiene registrados a sus trabajadores en tareas diferentes a maniobras de carga y descarga, dijo Octaviano González Cruz.

El Secretario General de la organización sindical, señaló que ayer por la mañana acudieron a la institución a entregar el oficio de petición a directivos de la institución, la intención es que quede en claro que en ese negocio se cometen diversas irregularidades en contra de trabajadores.

“Los muchachos se dedican a maniobras de carga y descarga a pesar de ser una labor de mucho riesgo en el IMSS los tienen registrados con otra actividad, aprovechan para sacar el estímulo fiscal, son dos simulaciones tanto a la institución médica como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” apuntó.

Nos leemos mañana…