Las casas tipo AHMSA también en la negociación

Se conoce que las viviendas construidas por AHMSA y asignadas a trabajadores también van dentro del inventario de bienes, pero eso se tendrá que analizar tranquilamente tomando en cuenta que en cierta forma son propiedad de los trabajadores que estaban pagando semana tras semana.

Un conjunto habitacional se encuentra en la avenida Industrial frente al Estadio AHMSA y otro paquete en la colonia obrera segundo sector, fueron entregadas en l 2019 antes de la pandemia sanitaria y poco antes de que empezara el problema que llevó a la empresa a la quiebra.

Como siempre hay personas que se inclinan porque también se remate pero se insiste la ley protege a esas familias por lo tanto es difícil que el juez las considere dentro de la convocatoria de remate, otro aspecto es que como no les han pagado la liquidación entonces de ahí se cubra el total del adeudo.

Dicho de otra manera no hay duda que las familias no saldrán perdiendo, que conservarán su propiedad de acuerdo a lo que marca la Ley, y pues es cuestión de esperar si en realidad hay empresarios interesados para adjudicarse la empres entonces por ese lado podría negociarse, a esperar de eso no hay la menor duda.

Por otro lado, lo que ocurre con el Infonavit en realidad que será necesario negociar a muy alto nivel, el adeudo crece por los intereses y el no pago de la mensualidad lo que en cierto momento puede dificultar las cosas con el paso de los meses, se acumula más deuda y le pago se va a estirar.

Si había trabajadores con dos años para cubrir el crédito, entonces ya son dos sin pagar, al menos que hayan llegado al acuerdo y cubrir la mensualidad de manera directa entonces la cosa cambia y protegieron el patrimonio familiar, así es como se tuvo que actuar para no resultar afectados.

Es lo mismo que con los ex trabajadores de 508 años, muchos se fueron por el lado de las financieras que hacen arreglos bajo la modalidad 40, por dos años la financiera paga y a final al recibir la pensión entonces tendrán que cubrir el monto del financiamiento de dos años.

Todo un mundo de movimiento ante la paralización de la siderúrgica y el no pago de cuotas tanto ante el IMSS como el Infonavit, la verdad algo que nunca nadie pensó que pudiera llegar a presentarse pero ha final del día ocurrió y pues no hay de otra más que saber esperar el desenlace final.

En otro tema, fue mínimo el ausentismo laboral por navidad y año nuevo, los trabajadores entienden que no hay de otra más que acudir a trabajar, es lo mejor tomando en cuenta que no pierden el salario de ese día ni el premio de asistencia y lo peor que pudiera ocurrir tampoco pierden el empleo.

Hay que tomar en cuenta que a la cuarta falta en el mes se van sin liquidación, eso muchas veces no se toma en cuenta por los obreros y piensan falte en noviembre ya la libre pero no es año calendario, es decir de mes a mes, por ello la necesidad de que tomen en cuenta la última ausencia laboral.

En ese sentido el dirigente cetemista Mario Dante Galindo Montemayor, dice que es importante que los trabajadores tomen en cuenta la importancia de presentarse a trabajar para no resultar afectados, al recordar que un día de salario la verdad que hace falta en el hogar.

Reconoce la buena voluntad de los trabajadores, el cambio de actitud y más responsabilidad en su compromiso laboral, sobre todo los que ya tienen muchos años acumulados y aquellos que se encuentran a punto de llegar a los 60 años de edad por lo tanto a recibir su pensión del IMSS.

Nos leemos mañana..