Devora Aumento De Precios Incremento Salarial

El ajuste en precios en cierta forma "devoró" el incremento salarial del 12 por ciento incluso hay trabajadores que todavía no reciben el aumento porque no se revisa ya sea el tabulador o el Contrato Colectivo de Trabajo y tienen que esperar el tiempo para la negociación.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dijo que siempre es lo mismo la cuesta de enero pega en el bolsillo de los trabajadores a pesar de que se diga lo contrario lo cierto es que si impacta en la economía familiar, sobre todo el aumento en gasolina y diesel.

Lo anterior al recordar que al menos en Monclova se consume lo que se importa de otros Estados, por lo tanto se ajusta el precio de la transportación y ha final el ajuste en precios es inevitable, una realidad que no se puede negar, eso se comprueba al momento de surtir la despensa.

"Pero no solo los alimentos se incrementan, en general todos los precios se mueven a la alza situación que obliga a trabajadores a solicitar anticipo a cuenta de salario y estar en condiciones de hacer frente a los gastos familiares, sobre todo los indispensables para las familias" indicó.

Por otro lado, de Hércules escriben para informar que las condiciones económicas de las familias que aún siguen en el mineral son pésimas, no hay fuentes de empleo, la mayoría de los padres de familia se ocupan en labores del campo, otros firman contrato por tiempo determinado y salen a laborar en ciudades de Chihuahua.

Lo sorprendente del caso es que los Napistas le siguen atizando al fuego al señalar que pronto habrá reactivación de las minas por lo tanto la recuperación de las fuentes de trabajo, pero la realidad es otra, no existen planes de nada, incluso lo de Altos Hornos de México sigue detenido.

También es bueno recordar que pronto se cumple un año de que se declaró la quiebra de Minosa que controlaba las minas y es tiempo que ni siquiera lanzan la convocatoria para el remate de los bienes que se siguen deteriorando por el paso de los meses y eso impide que los trabajadores reciban lo suyo.

Como que no se vale abrigar falsas esperanzas, tampoco engañara las familias si en realidad hubiera una varita mágica no hay duda que cuando menos se publicaría la convocatoria, eso nos da una clara idea de que el problema no es sindical, es político aunque afectó a miles de familias.

En otro tema, de nueva cuenta el consejero del IMSS Humberto Prado Montemayor, dice que no tiene información de que la institución haya cancelado el servicio a los ex trabajadores de AHMSA, el compromiso de responder por humanidad sigue vigente hasta que se arregle el problema.

"Como consejero tengo que recibir información al momento que se tome esa medida, pero la verdad que no hay absolutamente nada, todavía hasta la mañana de hoy viernes se atendía a trabajadores y sus derechohabientes que acuden a recibir atención médica en todos los niveles" subrayó.

Incluso si hay necesidad de trasladar a pacientes fuera de la ciudad se maneja ese proceso, porque la instrucción a nivel dirección general es atender ese segmento de afiliados, eso se hace por unanimidad tomando en cuenta que no es responsabilidad de los trabajadores que no se pague la cuota.

Prado, señala que en caso de que algún ex trabajador de la siderúrgica le retiren el servicio pueden presentar su queja y solucionar el caso, no se pondrá en riesgo la salud y vida de los ex trabajadores y sus beneficiarios es un compromiso humanitario que tiene vigente la institución, reiteró.

