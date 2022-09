Las dos secciones del democrático, se preparan para entregar víveres que la comunidad donó para repartirse a familias de Múzquiz que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en aquel municipio, la nueva cuenta la convocatoria tuvo buena repuesta y se solidarizó con esas familias.

El vocero de la Sección 147 Carlos Garza Bernal, dijo que todos los integrantes del Comité participaron en esta cruzada y eso permitió buenos resultados, de manera que se preparan para acudir a Múzquiz, se coordinarán con autoridades de aquel municipio y que los donativos lleguen de manera directa a quien lo necesita.

"Por su parte el vocero de la 288 Juan Haziel Valdez Orozco, dijo que en el recinto sindical se instaló un centro de acopio en donde trabajadores entregaron sus aportaciones que el sábado se entregarán a las familias que necesitan alimentos y ropa es una fuerte cantidad la aportada por los obreros.

"Vamos a ir directamente a Múzquiz mañana sábado para cumplir con esta labor social a favor de quien lo necesita, hoy es por ellos mañana puede ser por nosotros, de eso no hay la menor duda y es de reconocer la respuesta de los compañeros que entregaron su aportación" enfatizó.

Por otro lado trabajadores de la planta peletizadora de la planta Dos, se quejaron por fallas en los cajeros automáticos de Banca Afirme que les impide retirar efectivo, eso causa molestias, la mayoría acude para traer efectivo y comprar alimentos o refrescos pero así no se puede.

"No sabemos que está pasando, pero lo cierto es que no funcionan los cajeros, el llamado es a los responsables de vigilar el funcionamiento de cajeros o que pidan al Banco que resuelva ese problema, no pueden permanecer sin dar servicio para eso los colocaron para su uso" señalan.

Dicen que ya tiene días que el cajero no funciona, han reportado a seguridad, pero no hay respuesta, los guardias dicen que no es cuestión de ellos, que no pueden hacer nada, se quitan la pelota muy fácil, lo correcto es que pasen el reporte a quien corresponda y solucionar el problema.

Esperan que con la denuncia pública se ponga atención arreglen el cajero, es de beneficio de todos los trabajadores que laboran en ese departamento y que necesitan ese servicio, sobre todo los jueves que reciben el salario pero no pueden retirar efectivo por el problema que existe.

Por otro lado que mala onda la de empleados de confianza de capacitación y almacén que piden las perlas de la Virgen, nadie en AHMSA percibe esos días de aguinaldo y vacaciones, además siendo honestos la Ley Federal de Trabajo no marca todos esos días así que no es derecho.

Además cuando firmaron el Contrato estuvieron de acuerdo, lo único que van a lograr es que los despidan, tan fácil que será acumulan cuatro faltas y aunque vayan a bailar a chalma ya no podrán regresar, y es una lástima que así como se encuentra el ambiente laboral se dejen llevar por falsas expectativas.

La verdad que en redes sociales se burlan de ellos, incluso hay personas que dicen ellos aceptan el trabajo con el salario que perciben y las prestaciones actuales, lo que da una idea de la realidad, se insiste en la Ley no se establecen esos días de vacaciones y aguinaldo, están fuera de la realidad.

Cuestión de esperar al lunes para conocer quienes participan, si abandonan su fuente de trabajo e ingreso, eso les va a perjudicar no hay la menor duda, porque eso de exigir algo fuera de la realidad como que se alcanza a observar que están mal aconsejados ojala y entiendan el daño que se hacen, veremos y diremos.

Nos leemos mañana..