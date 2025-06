Listo el comercio para el día del padre

Con diversas promociones y ofertas, el sector comercial se preparó para motivar al consumidor a comprar sus regalos para la celebración al Padre y aunque falta una semana es tiempo oportuno para conseguir que las ventas y la movilidad en las áreas comerciales se mantengan.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Oscar Mario Medina Martínez, dijo que se espera buen comportamiento en ventas aunque no en igual volumen que el día de la madre si habrá movimiento porque sigue vigente la costumbre de festejar al papá con regalos y comidas.

"Hay versiones en el sentido de que quieren desaparecer ese festejo pero no se vale, en México es un día para celebrar al jefe de la casa, claro que la mayoría es con carne asada y otro tipo de alimento que acostumbran preparar en casa pero eso mueve ciertos sectores comerciales" señaló.

Indicó que tiendas de conveniencia, carnicerías, restaurantes y tiendas de regalo de ocasión serán beneficiados al igual que florerías porque se llevan flores a las tumbas de los padres que se adelantaron en el viaje sin regreso es un evento que el sector comercial aprovecha para aumentar sus ventas.

Por otro lado, los ex trabajadores que lidera Julián Torres Avalos, como que siguen sin entender que no es cuestión de petición como se arreglan las cosas ya no es la misma AHMSA que apenas protestaban y conseguían lo que querían, esos tiempos forman parte de la historia.

Ahora todo se mueve conforme a la ley de quiebra, la administración se encuentra en manos de un síndico que se encarga de todos los movimientos incluso si son conscientes pueden darse cuenta que el tiempo transcurre y no hay nada en claro, es decir todo sigue igual.

Claro que todo se vale sobre todo cuando se trata de reclamar lo que ellos consideran justo una liquidación de acuerdo a lo que marcan los Contratos Colectivos de Trabajo pero también es cierto no se puede caminar en contra de la ley, puede que consigan algo más pero no mucho.

Otra pregunta es que beneficio les ha dejado sus visitas a México, decenas de reuniones, decenas de compromisos que no aterrizan, si se ponen analizar las cosas nadie se puede comprometer a ofrecer nada, hasta que no haya línea oficial solo hasta entonces así que no queda otra más que seguirá esperando.

En otro tema, aunque es un proyecto pero el servicio de taxis Premier siguen sin ajustar la tarifa, lo anterior a pesar de que ya es necesario, el precio de la gasolina está muy caro, a eso se suman refacciones, neumáticos y una serie de gastos fijos que tienen que absorber por las operaciones.

Javier Hernández del Angel, dirigente del sistema de Taxis Premier dijo que son conscientes de la situación económica que se vive en la región y un aumento a la tarifa impactaría entre los usuarios que acostumbran utilizar ese servicio como medio de transporte.

"Pero también deben voltear a vernos, no solo la gasolina todo lo que necesitamos para dar el servicio se ajusta, puede llegar el tiempo que nos quedamos atrás en ingresos y ni para mantenimiento de las unidades habrá, es una realidad que así se debe de entender y analizar" enfatizó.

Aunque no dio fecha para tomar la decisión de ajustar la tarifa dijo que seguirán con el mismo precio hasta que no ya estén en condiciones de soportar la diferencia en los costos de operación que incluye pago a operadores y refacciones que se requieren para las unidades, indicó.

Nos leemos mañana..