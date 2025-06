5 minutos de grilla

Ríos de tinta se han consumido por la reciente elección del Poder Judicial, los resultados dejan una lectura muy clara, misma que debe ser tomada en cuenta.

Juan pueblo marcó el rumbo al acudir a votar solo el 10% de los inscritos en el padrón electoral, el partido oficial quedó muy lejos de los votos alcanzados cuando ganó la Presidencia de la República.

La cantaleta oficial el pueblo manda se le estrelló en la cara al gobierno federal, los votos alcanzados a pesar de las acordeones no legitiman el resultado.

Los números son fríos y no mienten, la raza no cayó en la trampa, pues este proceso no tenía nada de democrático, el pueblo que según el oficialismo manda, ya habló.

Hasta la próxima.