Llegó Noviembre Sin Noticias De AHMSA

Otro mes inició, el onceavo del año y todo sigue igual sin avance y sin retroceso en cierta forma estancado el proceso del Concurso Mercantil, ante la desesperación de los trabajadores que siguen en espera de que se decrete la quiebra de la empresa y entrar a la siguiente fase.

La verdad complicado el asunto y mientras no haya reacción del gobierno federal, nada se podrá hacer, cuestión de recordar el adeudo con PEMEX que vence este mes y será otro obstáculo más, quizá esa sea la razón por lo cual no avanza el expediente, hay quienes dicen que será noticia bomba sobre este tema.

Se insiste en este círculo los trabajadores se encuentran en medio sufriendo enfermedades nerviosas incluso hasta defunciones por los trastornos emocionales que se convierte en problema de salud, es cierto y tienen la enfermedad pero se complica por la desesperación de no contar con trabajo.

No hay duda que mientras el Gobierno Federal no mande mensaje todo seguirá igual a pesar de que dicen si hay interesados, como quiera la situación muy incierta por la deuda de la empresa y el millonario adeudo por salarios y prestaciones retenidas hace ya casi dos años, lamentable pero es la realidad.

Por otro lado, los ex trabajadores continúan con sus reuniones semanales y como dijo un ex obrero que no participa, de nada sirve si las condiciones de la empresa son caóticas, simplemente no hay dinero para pagar y es una verdad que se tiene que ver como es aunque duele pero es cierto.

Claro que tienen su derecho a protestar, pero deben voltear a ver el escenario de AHMSA, paralizada, saqueada y un gobierno que simplemente no le interesa resolver el problema creado por el ex presidente López Obrador y el licenciado Ancira, los ex trabajadores no les queda otra más que saber esperar.

Es cierto cuando menos tienen el ingreso mensual de la pensión, contrario a trabajadores que por su edad no están en condiciones de recibir ese beneficio, dos aspectos que no pueden pasar por alto, una realidad que nadie pensó que un día la siderúrgica pudiera estar en las condiciones actuales.

Lo mismo ocurre con quienes reclaman el famoso cinco por ciento, fantasía mental porque no existe, con el pleito Ancira-López Obrador, si hubiera sido cierto que existe no hay duda que el propio Presidente en su momento también incluía ese tema dentro de los adeudos, es la realidad.

En otro tema la próxima semana habrá elecciones en los Estados Unidos, proceso que por diversas causas tiene nerviosos a empresarios por aquello del Tratado Comercial, y es un hecho que el próximo presidente Presidenta, será uno de los temas que pondrá sobre la mesa al inicio del mandato.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dice que a pesar de la pausa en inversión, es fecha que empresas no hay dado a conocer posibles paros técnicos, el mes de diciembre, al contrario las operaciones continúan de manera normal.

También es cierto no hay crecimiento, por lo tanto no hay contrataciones masivas cuando mucho se cubren plazas acéfalas aunque esto también se puede detener en lo que resta del año mientras se hacen ajustes, cuestión de recordar que las actividades empresariales se detienen un poco.

"Vamos a seguir en espera tanto del resultado de la elección en los Estados Unidos como los proyectos de inversión de empresas ya instaladas, es una realidad que la pausa es por el resultado de la elección, a eso se suma las diversas reformas a la Constitución y el rumbo que tomará el país" apuntó.

Nos leemos mañana..