Lo primero es que Altos Hornos de México continúe operando aunque no a su ritmo normal, pero cuando menos se conservan los empleos, no hay recortes de personal ni tampoco caída en el ingreso de los obreros, que tienen garantizadas sus prestaciones, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 se refirió a la asamblea del consejo de AHMSA programada a celebrarse la próxima semana dijo que si hay interés por conocer los resultados aunque lo que más interesa a trabajadores es la conservación de la fuente de trabajo, mientras siga en operación hay ambiente tranquilo, señaló.

Dijo que sería bueno conocer noticias importantes por ejemplo la recuperación de la empresa, la reactivación de los departamentos que se encuentran paralizados y el incremento en producción y ventas son aspectos que atraen la atención de los trabajadores y la sociedad.

"La asamblea es un tema de la empresa, nosotros como dirigencia sindical estamos tranquilos en razón de que siguen vigentes las fuentes de trabajo, tanto salario cono prestaciones de los compañeros, se mantienen eso ya es ganancia, es un aspecto que debe tomarse en cuenta" apuntó.

Por otro lado en la 147 se empiezan a escuchar nombres de obreros que aspiran a un hueso sindical el próximo año, es gente que siente tener todo para probar suerte aunque se insiste sería error realizar encuentros colectivos eso los dejaría fuera de la jugada de manera automática por no acatar instrucciones sanitarias.

Cuestión de recordar que desde el año pasado se ordenó suspender todo encuentro, reuniones semanales y asambleas, por esa razón el compromiso es atender esa orden, de lo contrario corren el riesgo de que los sancionen por exponer la salud de los trabajadores, así que mucho cuidado.

Es cierto la raza de AHMSA al igual que toda la población, ya están cansados de no reunirse, de permanecer la mayor parte del día encerrados, en cierta manera limitados, pero los reportes de contagios por COVID-19 van en aumento incluso todos los días hay reportes de muertos por el virus.

Por todo lo anterior sigue prohibido reuniones colectivas y en cierta manera eso favorece, los interesados en probar suerte no gastan dinero, es más tienen la opción de darse a conocer por medio de la redes sociales como es la nueva normalidad no hay de otra, así de fácil y sencillo.

Y en temas sociales, Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD nacional, dice que aunque el Presidente López Obrador, volvió a tocar el tema de la regularización de unidades chuecas, todavía hay que esperar primero que sea realidad y segundo las bases del decreto, para entonces opinar.

Lo anterior tomando en cuenta que el costo de la regularización no puede ser elevado recordó que la UCD nacional tiene años pidiendo que la cantidad no sea superior a los 5 mil pesos pero también falta conocer el proceso, si será por parte del propio gobierno o por medio de aduanas.

"No es fácil opinar, primero es esperar el decreto, analizar el contenido y después decir si favorece o no, no se puede descartar que se fije una elevada cantidad que la gente no pueda pagar, es cuestión de recordar que los poseedores de esas unidades son personas de bajos recursos" apuntó.

Por ello señaló que si en realidad se busca apoyar a familias lo que se debe hacer es fijar un precio económico de tal forma que permita a todos pagar los impuestos por ello reitera la importancia de esperar, son más de dos años de que el Presidente López Obrador dice lo mismo y no cumple.

En otro tema, el Sindicato de Macheteros, ahora se prepara para ir contra líneas transportistas comerciales, es decir aquellas que prestan servicios a terceros no van a molestar a empresas que tienen sus propias unidades, aclara el Secretario General Octaviano González Cruz.

Dice que aunque CANACAR puede intervenir, con la ley en la mano va a demostrar la simulación fiscal en que incurren esos transportistas que no se cansan de hacer a un lado a macheteros y de engañar al fisco aprovechando estímulos fiscales, de esa manera evaden al fisco.

Solo se encuentra en espera de la respuesta del IMSS a quien mediante oficio solicitó auditoria contra un negocio de la zona centro y de esa manera comprobar que el propietario comete delito fiscal, usa mano de obra de su negocio y después declara que pago mano de obra externa, así de ese tamaño la cosa.

Nos leemos mañana..