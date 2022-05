Los ex trabajadores de Altos Hornos de México que el año pasado laboraron 60 o más días, pero no cumplieron el año trabajando se mueven inquietos, quieren conocer fecha en que recibirán lo que les corresponde por utilidades, pero la dirigencia sindical no tiene información oficial.

Y es que se debe recordar que por años la empresa no reportaba números negros ante el fisco, entonces no había utilidades, este año fue lo contrario, eso atrae la atención de ex trabajadores que siguen en espera de información, incluso dicen que la Ley establece que en mayo, pero es para los que se encuentra en activo.

Pero de que se cumple con esa prestación de eso no hay duda, cuestión de saber esperar y el exhorto es guardar calma, de un momento a otro de manera oficial tendrá que aclarar ese tema como lo ha hecho en repetidas ocasiones cuando se trata de cumplir con los compromisos ante trabajadores.

La directiva sindical no tiene información de este tema, y tienen razón es un aspecto que no les corresponde atender, a lo mejor el compromiso es moral porque fueron sindicalizados por muchos años, décadas, pero tampoco pueden obligar a que les entreguen información así que no hay de otra más que esperar.

Por otro lado, es conveniente que todas las organizaciones empresariales y sindicales se unan en un mismo plan y exigir al delegado en Coahuila del IMSS, que aproveche la contratación de médicos especialistas y traer a la clínica siete los se necesitan y solucionar ese serio problema que se registra.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que se conoce que a nivel nacional el Gobierno Federal abrió la convocatoria para contratar médicos, es por ello que se debe aprovechar para llamar la atención y conseguir médicos.

"Es cierto en marzo y abril llegan especialistas pero no son suficientes, unos llegan y otros se van en razón de que se jubilan, por esa razón no se posible contar con la plantilla que se necesita, la falta de médicos especialistas se arrastra desde siempre y es un punto que no se soluciona" apuntó.

Dijo que como Sindicato Democrático harán lo suyo y pedir al Gobierno Federal que de los doctores a contratar se tome en cuenta las especialidades que se requieren en la clínica siete y traer lo que se necesite, ya no es posible que siga esa falla que ocasiona serios trastornos a los pacientes.

En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdez Pérez, dijo que es obligado que todas las organizaciones civiles, se organicen en un mismo camino y juntos puchar para que a la clínica siete del IMSS arriben médicos especialistas aprovechando la contratación masiva a nivel nacional.

Dice que aunque se maneja que podrían llegar médicos Cubanos lo correcto es que primero tengan oportunidad los doctores mexicanos, si después de seleccionar sigue el rezago, entonces sí abrir las puertas del país a los extranjeros, pero primero los mexicanos por sobre todas las cosas.

"Se requiere con urgencia que el IMSS cubra todas las plazas pendientes, al menos en la clínica siete se registran serios problemas principalmente en el área de medicina de especialidades, los pacientes esperan mucho tiempo para ser atendidos y eso puede provocar problemas" indicó.

Señaló que con la unidad de todos los sectores será posible romper esa inercia que se registra por años, la falta de médicos especialistas no es nuevo, cada año ocurre lo mismo pero ya es tiempo de dar solución y esta es la oportunidad aprovechando la contratación masiva, destacó.

Nos leemos mañana..