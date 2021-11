La semana que hoy arranca será un poco tranquila en el tema sindical, tomando en cuenta que en cierta forma terminó el calendario sindical, además los grupos sindicales mantienen la tregua sanitaria, aunque hay quienes se organizan para celebrar no de manera colectiva unos cuantos.

Hay que recordar que tampoco se programaron posadas, de esa fuertes que organizaba la dirigencia sindical, cuando menos otro año más sin esos festejos que buen número de la raza brava de AHMS llama el baile de la polilla, era la única fiesta a donde llevan las comadres.

Y ayer se comunicó el Mametas, dice que vive en General Cepeda, que estaba acompañado por coyotes, que lo visitaban muy seguido, pero ya los aburrió con la plática y desaparecieron hasta los coyotes le sacan la vuelta, dicho de otra forma los aburrió con sus platicas.

Señala que si le dieran la oportunidad de retornar a laborar a la planta Uno no lo pensaría dos veces, que ahora si llevaría lonche y traería para comprar el refresco, pero es consciente que no hay manera así que seguirá en el rancho en General Cepeda, en espera de que un ingenuo coyote se acerque y tener compañía.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión la verdad muy cierto el mensaje, sobre todo en estos tiempos de pandemia en donde el encierro domiciliario en cierta forma es obligado, como dice el dicho más vale viejito encerrado que pronto sepultado. Adelante con la lectura.

Uno de los enemigos del éxito es la falta de entusiasmo, y habitualmente las personas pierden el entusiasmo cuando caen en la rutina. Se dice que una rutina es una costumbre arraigada o un hábito adquirido por mera práctica que permite hacer las cosas sin que yo pueda razonarlas, algunos la llaman hacer las cosas de forma automática.

No quiero decir que las rutinas son malas o que sean buenas, todo dependerá de la mirada y el entorno donde te desenvuelvas. Lo que sucede muchas veces es que cuando entras en rutina pierdes el entusiasmo y no disfrutas la vida, y al no disfrutar la vida no alcanzas tus objetivos, tus metas, tus sueños.

Me han escrito personas, como también he hablado con otras que me dicen que sus vidas, sus matrimonios o sus trabajos han caído en la rutina y están viviendo sin entusiasmo. ¿Eres tu de esas personas que dicen estar cansadas, aburridas, desilusionadas, fastidiadas?

Hay quienes piensan y estoy de acuerdo, que para romper con la rutina hay que despertar la pasión. Sin pasión o entusiasmo no podremos lograr nada grande ni extraordinario en nuestras vidas. En cada una de las personas hay un toque de grandeza que no puede ser activada hasta que activemos la pasión, hasta que generemos entusiasmo en las cosas que hacemos.

Un entusiasmo genuino es capaz de transformar las crisis en oportunidades. Te lleva a hacer lo imposible, a esforzarte más por lo que quieres. Te da inspiración para tu matrimonio o tu trabajo. Una persona entusiasta puede superar todos los obstáculos o circunstancias que se le presentan en el camino. El entusiasta es como ese poeta que vive en la poesía.

Tú puedes revivir la pasión o entusiasmo respondiendo a las preguntas: ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer en tu tiempo libre? ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? ¿Cómo puedes hacer tu matrimonio apasionado? ¿Cómo puedes hacer de tu trabajo un lugar divertido? Si puedes responderlas te vas a encontrar con la pasión. No tengas miedo de responderte y ponte en acción. La vida es un viaje para disfrutar.

Hay pasos que necesitas dar para entusiasmarte: deja atrás la resignación y la negatividad, transforma tus pensamientos chatarra en pensamientos de gozo, desarrolla una buen imagen de ti mismo, planifica donde quieres llegar y donde quieres estar, enfócate en tus sueños y actúa, recuerda hoy el mejor día para disfrutar la vida, tu puedes alcanzar tus sueños, así que adelante.

