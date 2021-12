Miles de trabajadores podrán disponer de su aguinaldo

Desde las seis de la mañana de hoy, miles de trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, podrán disponer de su aguinaldo, la empresa lo depositara en la cuenta bancaria donde también deposita el salario y prestaciones, así que la raza tendrá manteca por lo que resta del año.

Lo anterior tomando en cuenta que la próxima semana entrega el ahorro y también está definido el pago del premio anual de asistencia, es decir un buen fajo de billetes que traerán los trabajadores por ello la recomendación es actuar con cautela y prudencia en el manejo de efectivo.

Si no remontamos al pasado, era común que estos días la mayoría de la raza le encantaba ir a bares y cantinas, sacar el fajo de billetes y presumir, eso también atraía la atención de meseras que buscaban la forma de conquistar al trabajador, pero eso es parte de la historia de la ciudad.

La recomendación es evitar llamar la atención, incluso de ser posible no acudir a bares y cantinas, la pandemia sigue pegando y fuerte, lo que obliga a tomar precauciones sanitarias, es por el bien tanto del trabajador como de la familia, su entorno social y laboral, así que a festejar pero con calma.

Ya que estamos en este tema, la cuarta ola del COVID-19 sigue pegando fuerte de acuerdo a reportes sanitarios, el pasado fin de semana hasta muchachos resultaron con contagios, también se reportaron muertes lo que obliga a evitar posadas y al acudir de compras aplicar los protocolos sanitarios que ordenan autoridades, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que poco a poco la gente piensa que esto ya terminó pero no es así, el virus sigue activo, por esa razón, la recomendación es evitar acudir a lugares cerrados donde se acumula mucha gente y es cuando se corren riesgos de aumentos de contagios.

Incluso apuntó que se tienen reportes de bailes populares y conciertos pero como se encuentra la cosa, los muchachos pueden optar por vender su boleto y no asistir, que entiendan, el virus sigue activo, no respeta edad, posición social o si ya tengan las dos vacunas como quiera contagia.

"Es momento apropiado para recordar a todos que no hay tiempo para relajarse, es cierto los muchachos son los más interesados en dejar el resguardo domiciliario y salir a antros, bailes y conciertos es cuando deben recapacitar, entender que si ellos se contagian su familia también puede ser afectada" indicó.

En más de la pandemia, el plan de vacunación de refuerzo a personas de la tercera edad de la región centro, aún no se conoce primero tiene que concluir la jornada actual a personas de 15 a 17 años de los diversos municipios tanto de esta región como de Múzquiz y Sabinas, aclaró Claudia Garza del Toro.

La encargada del programa de vacunación contra el COVID-19 dijo que ayer se inicio en la carbonífera, hoy en Frontera, Castaños y señaló que de acuerdo a censos, en Abasolo se aplicarán 34 vacunas, Escobedo 143 y Castaños 1450, para ello se cuenta con los biológicos necesarios para cubrir ese segmento de la población.

Sobre los muchachos de Monclova que no se aplicaron la primera dosis, dijo que al concluir el recorrido actual, se podrá tomar la decisión de convocar a los rezagados de todas las edades, pero aún no hay datos del número de jóvenes que no acudieron al puesto de vacunación.

"No tengo a la mano la estadística para conocer el número de personas que de acuerdo al censo no se presentaron en la etapa que finalizó el pasado lunes, es cuestión de esperar que concluya la etapa actual para entonces definir fecha y convocarlos de los 17 a más años de edad que serán clasificados como rezagados" apuntó.

