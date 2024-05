Movió el ambiente el caso de tres ex empleados.

Luego de conocer que tres ex empleados de AHMSA ganaron el juicio laboral, empezó a moverse información en el sentido de que el resto de los trabajadores también pueden proceder de igual manera, pero hay que tomar en cuenta que la demanda laboral fue por despido injustificado.

Y es bueno aclarar las cosas tomando en cuenta que siempre hay personas que se encargan de mal informar a la raza, aprovechan la desesperación para sembrar mentiras, la verdad no se vale, porque la empresa se encuentra en Concurso Mercantil entonces es otro proceso muy diferente.

Simplemente hay que esperar que avance el caso para agosto vencen los tres meses de prorroga y hay quienes dicen que después de las elecciones es cuando se podrá conocer el futuro de la empresa, todo ese tiempo aumentará la tensión de trabajadores y sus familias que presentan serios problemas.

Y la verdad que no es falso el estado de salud mental de la mayoría de los trabajadores que a pesar de ser incitado a la comisión de un delito, simplemente no responden son conscientes de que es caer en delito, lo mejor que puede pasar es que se tenga información real se reactiva o no la empresa.

Por el lado sindical, lamentable la muerte del trabajador de AHMSA dos Horacio Padilla, quien sufrió un accidente automovilístico la mañana de ayer martes, autoridades se encargan de las investigaciones ante versiones de que era copiloto que la unidad la manejaba otra persona.

En este sentido Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, se solidarizó con la familia de Horacio y extendió su respaldo moral, además de poner a disposición de sus deudos la capilla funeraria y en su momento acompañarlos en sus tramites ante el IMSS.

"Lejos de cuestión política, lo importante es olvidarse de todo y estar con los deudos del compañero de AHMSA dos, muy lamentable el accidente, es una vida humana que se perdió, lo correcto es decir a sus familiares que como organización sindical se encuentran listos para apoyarlos" señaló.

Leija, insiste que en momentos de este tipo no es bueno politizar el accidente, el trabajador perdió la vida y lo que sigue es apoyar a sus deudos para hacer el trámite de la pensión ante el IMSS, además de los servicios funerarios, es tiempo de mostrar la solidaridad humana, enfatizó.

En otro tema, se maneja la versión de que el proceso de legalización de unidades extranjeras es lento por el candado que colocaron al pedir la carta de no robo que tarda varios días, además es un gasto extra para los propietarios que prefieren retirarse y no hacer la legalización.

Incluso hay días que los carriles del Repuve instalado en el aeropuerto Venustiano Carranza se encuentran vacíos, contrario a la primera etapa cuando era la locura legalizar, incluso se cerraba la pagina de registro, todo eso ahora forma parte de la historia de este proceso e cierta forma social.

Las organizaciones que se dedican a proteger a esos propietarios también dejaron de hacer negocio, como al inicio, la verdad que fueron muchas anomalías que se reportaron, por el momento lo que impide avanzar en la legalización es el cando, la carta de no robo que obstruye ese proceso.

Peo también es cierto hay unidades que se rechazan al no cumplir con los requisitos principalmente por la fecha en que ingresó al país, en los lotes, se les engaña, les dicen que si pasa la legalización pero al checar el titulo se puede detectar que no es posible, así se encuentra el asunto.

Nos leemos mañana..