Muy acertada la postura del presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, cuando dice que el primer semestre del año fue malo para el sector de la construcción, que sigue la pérdida de empleos y la baja en la actividades productivas, no solo en ese renglón en toda la cadena productiva.

Por ello insiste que de no autorizarse recursos para obra pública federal, el segundo semestre será malo por completo, pero apunta que también se requiere que haya inversión y menos programas sociales, que si existan apoyos para personas pero que se capaciten en una actividad.

"Si los apoyos son para capacitación y emprender un negocio no hay duda que en corto plazo habrá más dinámica, se mueve toda la cadena productiva, más circulante y por supuesto más crecimiento de la economía, cuando el dinero se invierte sin control no se puede esperar nada bueno" señala.

Claro que hay razonamiento en la postura del líder empresarial, cuestión de ver como se encuentran las cosas para entender que mientras no cambie la política económica del gobierno federal no se puede esperar nada bueno, al contrario la actividad ira a la baja, cuestión de esperar el cierre de año.

Y sigue pesado el tema del Covid, tanto entre sindicatos como con empresarios los comentarios son los mismos que va a pasar después de que concluya la Feria de San Buenaventura, y coinciden falso que se apliquen controles sanitarios, además llegará gente de diversas partes del país.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que la pandemia puede salirse de control y perder lo que se había ganado, aclara que no va en contra de la reactivación de la economía, pero en lo que va de acuerdo es que se autoricen eventos masivos, de esos sin control.

Señala que a final todos pierden desde empresarios hasta trabajadores, cuando sale una positivo se va al hogar a resguardo, esa plaza se cubre de manera temporal con horas extras, mientras que en las familias hay que permanecer en casa cuando menos una semana sin salir para nada.

Por ello destaca la importancia de seguir aplicando todos los protocolos si un evento masivo no deja nada favorable simplemente que no se autorice, hay aspectos en donde se tiene que actuar como corresponde la pandemia no es cualquier cosa s algo serio más serio de lo que se piensa.

Del lado social, Elsa Guadalupe de Hoyos García, dirigente de la UCDAC señala que los vendedores de autos chuecos siguen engañando a la gente cuando acuden a comprar les aseguran que si entran en la regularización pero es falso, todas las unidades que entraron después de agosto del año pasado no pasan.

Señala que en su oficina recibe gente que acuden a manejar papelería pero al checar información se encuentran que entraron después de la fecha marcada en el Decreto Presidencial y no entran, es cuando le dicen que los loteros les aseguraron que si entran que no tendrán problema.

Incluso apunta que decenas de personas han pagado y cuando acuden al Repuve les dicen que no hay manera, el problema es que no existe mecanismo para regresar el dinero que pagaron, es decir en cierta manera pierden los 2 mil 500 pesos, al menos de manera temporal no los recuperan.

Ante este panorama, apunta que busca la manera de que Hacienda regrese el dinero, y ante la insistencia es posible que pronto se dé a conocer el mecanismo para recuperar ese dinero, de unidades que por diversas causas no entran dentro de la regularización, así que al pendiente.

Nos leemos mañana..