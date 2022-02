No hay de otra a esperar, aún no hay fecha para el arranque de las platicas de revisión del Tabulador Salarial entre representantes de la planta Uno de Altos Hornos de México y representantes sindicales, tampoco se conoce si serán presenciales o de manera virtual por el elevado número de contagios por COVID-19.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que mientras se ponen de acuerdo comisionados levantan estudio para conocer el comportamiento económico del año pasado, sobre todo en materia de precios en productos de la canasta básica.

"Tienen que conocer esos datos, para de ahí partir a negociar el incremento salarial de este año, los comisionados recorren supermercados y comparar precios, este proceso siempre se maneja, es la forma de llegar a la mesa de negociación, tomando en cuenta que este año se revisa el tabulador salarial, es decir el salario" enfatizó.

Recordó que el tabulador vence el cinco de marzo, aunque en ocasiones se prorroga unos días más, eso para que ambas partes continúen negociando, en su momento la base trabajadora recibe información por aquello de que piden se les entregue el fondo de pro huelga, enfatizó.

Por el lado de la 288, se mantiene la instrucción de reducir las jornadas laborales, solo se atiende lunes, miércoles y viernes, el resto de los días personal de guardia se encarga de atender a trabajadores que requieren apoyo para arreglar asuntos laborales, incluso si se puede atender por teléfono es mejor.

Otra medida que tomaron es que si un trabajador, trae incapacidad medica por COVID piden que no ingrese al recinto los encargados de esa comisión salen al patio, con ello evitar contagios, claro que son muy buenas las medidas sanitarias, es a manera de proteger a todos.

El recinto sindical, al igual que en todas partes, se han registrado contagios, afortunadamente todos han salido bien, eso es exactamente por las medidas que se aplican, ante los primeros síntomas les piden que no se acerquen, que acudan con el médico o bien practicarse la prueba.

Y la verdad con esas restricciones se ha logrado detener reportes por contagios de COVID-19 sin duda alguna que si en todas partes se aplican las mismas acciones no hay duda que la cuarta ola será controlada y en marzo, vivir otro panorama aunque acostumbrados a vivir bajo la nueva normalidad.

En otro tema, por la CTM de Frontera, hay interés de trabajadores por seguir laborando de manera tranquila, la raza es consciente que la historia no miente, los paros locos arrojan a la calle a trabajadores que pierden su empleo y después nadie los contrata, lamentable pero circula la lista negra.

Conozco a una persona que por participar en el movimiento en Teksid, perdió su trabajo desde entonces hace ya casi ocho años, no ha conseguido trabajo, se dedica a labores de jardinería, albañil o lo que salga para sacar el Chivo, incluso perdió su matrimonio, es decir se divorció.

Casos de ese tipo hay y cientos, por ello es de valorar la posición de trabajadores que en la actualidad se dedican a jalar, a cuidar su empleo, y ponen como ejemplo los que siguen afuera de la empresa en el llamado campamento, reciben mil pesos semanales de apoyo y es todo, así de sencillo.

No toman en cuenta que no cotizan ante el IMSS, tampoco tienen cuotas en el Infonavit ni las Afores, no hacen consciencia de que el tiempo pasa y rápido, llegará el tiempo de la pensión y es cuando van a reparar en el error, ojalá y recapaciten es por el bien de ellos y su futuro.

Nos leemos mañana..