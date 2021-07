Opinión

No hay duda que la entrada en vigor de la reforma laboral en el aspecto del Out Sourcing traerá una serie de cambios en toda la cadena productiva, por principio los trabajadores pasarán a ser parte de la plantilla laboral de la empresa en donde desempeñan sus actividades.

De entrada se dice que el propósito fundamental es que las empresas paguen y declaren ante el IMSS la realidad, dicho de otra manera dejar de lado simulaciones, lo anterior porque se hizo costumbre registrar ante el IMSS con determinado salario por supuesto más bajo que el real.

También porque de manera frecuente liquidaban ese personal y no hacían antigüedad, fue una práctica común, claro que no todas los empresarios actuaban de esa manera, pero de cualquier forma la ley será pareja, eso a partir del primero de agosto, para entonces ya debe estar todo listo.

Conforme avance el tiempo será posible conocer los beneficios para trabajadores, porque también comentan que es reforma recaudatoria, por aquello de que al declarar el salario real en ese mismo camino aumentan las cuotas al IMSS, según dicen es el plan que llegue más dinero a la institución.

El Out Sourcing fue un modelo aplicado para permitir a empresas contratar constructoras y prestadoras de servicio, pero los contratos que se asignen deben de ser para actividades que no tengan nada que ver con la actividad preponderante de la empresa, es decir que no se involucren en aspectos de producción.

En el caso de AHMSA si va a modificar muchas cosas sobre todo en el aspecto de rehabilitación y mantenimiento de equipo que utilizan para su producción, son miles de trabajadores, pero también es cierto en ocasiones son tareas por tiempo determinado, el contrato concluye al momento que terminan los trabajos.

También pegará en Servicios Monclova, y esos trabajadores van a pasar a ser de confianza, por aquello de que no pueden ser sindicalizados, lo que sigue es reducir la cifra de trabajadores y relajar la nomina que va a crecer y en las condiciones en que se encuentra la empresa puede pegar de eso no hay duda.

Conforme se acerca agosto, crece el interés de sindicatos por afiliar esos trabajadores, en el caso del democrático ya tienen todo listo para agremiar esa mano de obra que ejecuta diversas actividades en las dos siderúrgicas, solo hay que esperar el transcurso de la próxima semana.

Por otro lado falta el resto de las empresas como ejemplo Teksid de México que tiene sub contrataciones , Telmex no se diga, desplazó la mano de obra sindicalizada por trabajadores externos, ahí si va a beneficiar sin querer ese segmento de trabajadores de manera automática pasan a ser de Telmex.

Lo anterior tomando en cuenta que ejecutan tareas preponderantes para la empresa, se encargan de tareas que deben ser para sindicalizados pero Slim aprovechaba esa figura para no contratar sindicalizados y ahorrarse millones de pesos por no pagar prestaciones contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Incluso sigue la lucha entre sindicato y empresas que presentó el proyecto de modificar el régimen de jubilaciones, eliminar a los nuevos trabajadores de los beneficios de ese sistema, la verdad, único en el país, al retirarse siguen recibiendo su salario y de manera vitalicia conservan todas las prestaciones.

Cambiando de tema, entre la raza de AHMSA se maneja la versión de que todavía hay trabajadores que no quieren vacunarse, la cifra creció luego de que Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, diera a conocer que no es requisito presentar el certificado de vacunación contra el Covid.

Pero también es cierto, las empresas por ser privada pueden aplicar los requisitos que ellos consideren necesarios para contratar personal, además será a manera de proteger todos sus trabajadores, por eso los que todavía no estén vacunados tienen que hacerlo, si contemplan acudir a solicita empleo.

En el caso de los activos no queda de otra más que motivarlos, que dejen a un lado aspectos religiosos, que de acuerdo a autoridades sanitarias es una de las causas que les impide protegerse, es consciencia y buena voluntad como deben responder, además es para bien propio, sus familias y compañeros, así de fácil.

Nos leemos mañana..